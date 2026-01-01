Sutra radi većina trgovina u Federaciji BiH

RTV SLON
rad trgovina praznici

Većina trgovina u Federaciji BiH radit će sutra na osnovu odluke Vlade Federacije BiH donesene uoči novogodišnjih praznika. Ovom odlukom trgovinama je omogućeno da organizuju rad i na dan koji je ranije bio planiran kao neradni, kako bi se osiguralo nesmetano snabdijevanje građana.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom se prodajnim objektima omogućava rad, uz poštivanje važećih propisa. Time je ostavljena mogućnost trgovačkim lancima i manjim prodavnicama da samostalno odluče hoće li i u kojem obimu raditi.

Prema informacijama objavljenim ranije, većina većih trgovačkih lanaca najavila je da će sutra otvoriti svoje objekte, dok će dio manjih trgovina prilagoditi radno vrijeme vlastitim mogućnostima i potrebama kupaca.

Građanima se preporučuje da prije odlaska u kupovinu provjere radno vrijeme prodavnica u svojoj blizini, s obzirom na to da se ono može razlikovati od objekta do objekta. Odluka je donesena s ciljem olakšavanja praznične kupovine i osiguranja dostupnosti osnovnih životnih namirnica.

pročitajte i ovo

BiH

Robot objavio radno vrijeme poslovnica tokom novogodišnjih praznika

BiH

Trgovinama omogućen rad u petak 2. januara

Tuzla i TK

Danas skraćeno radno vrijeme šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona

BiH

Bingo objavio radno vrijeme za novogodišnje praznike

BiH

Belamionix objavio radno vrijeme za predstojeće novogodišnje praznike

Istaknuto

Bingo otvara dragstor, jedna radnja će raditi non stop

Istaknuto

Od danas prestaju važiti stare marke, šta ukoliko ih niste zamijenili na vrijeme?

Magazin

Yalova: Lice Marmare koje vraća mir i energiju

BiH

Naplata RTV takse i ove godine uz račun za struju

Istaknuto

Počeo zimski raspust u TK, evo kada se učenici vraćaju u klupe

Istaknuto

Poskupljuju li cigarete u BiH? Od danas veće akcize

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]