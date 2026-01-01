Sutra radi većina trgovina u Federaciji BiH

Većina trgovina u Federaciji BiH radit će sutra na osnovu odluke Vlade Federacije BiH donesene uoči novogodišnjih praznika. Ovom odlukom trgovinama je omogućeno da organizuju rad i na dan koji je ranije bio planiran kao neradni, kako bi se osiguralo nesmetano snabdijevanje građana.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom se prodajnim objektima omogućava rad, uz poštivanje važećih propisa. Time je ostavljena mogućnost trgovačkim lancima i manjim prodavnicama da samostalno odluče hoće li i u kojem obimu raditi.

Prema informacijama objavljenim ranije, većina većih trgovačkih lanaca najavila je da će sutra otvoriti svoje objekte, dok će dio manjih trgovina prilagoditi radno vrijeme vlastitim mogućnostima i potrebama kupaca.

Građanima se preporučuje da prije odlaska u kupovinu provjere radno vrijeme prodavnica u svojoj blizini, s obzirom na to da se ono može razlikovati od objekta do objekta. Odluka je donesena s ciljem olakšavanja praznične kupovine i osiguranja dostupnosti osnovnih životnih namirnica.