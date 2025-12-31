Robot objavio radno vrijeme poslovnica tokom novogodišnjih praznika

RTV SLON

Trgovački lanac Robot obavijestio je kupce o radnom vremenu svojih poslovnica tokom novogodišnjih praznika, kako bi građani na vrijeme mogli planirati prazničnu kupovinu.

Iz Robota su poručili da je zbog povećanog interesovanja kupaca došlo do manjeg prilagođavanja radnog vremena u pojedinim objektima. Posebno su izdvojili da će poslovnica Robot Istočna Ilidža u subotu, 4. januara, raditi produženo, do 20 sati.

Kupcima je preporučeno da prije dolaska provjere radno vrijeme najbliže poslovnice, s obzirom na to da se ono može razlikovati u zavisnosti od lokacije.

Iz ove kompanije uputili su i praznične čestitke svim kupcima i uposlenicima, uz želju za uspješnu i sretnu Novu godinu.

Spisak trgovina i radno vrijeme možete pogledati na ovom LINKU.

