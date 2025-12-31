Danas skraćeno radno vrijeme šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona

Arnela Šiljković - Bojić
Objavljene liste kandidata za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“,

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavijestilo je građane da će danas, 31. decembra 2025. godine, povodom predstojećih novogodišnjih praznika, šalter sale za pružanje usluga građanima u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona raditi po skraćenom radnom vremenu.

Kako je saopćeno, danas će radno vrijeme šalter sala biti od 7.30 do 13 sati.

Redovno radno vrijeme nastavlja se u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, kada će šalter sale ponovo raditi u periodu od 7.30 do 16 sati.

Učitati više

