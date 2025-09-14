Greške koje pravimo pri čuvanju sira i kako ih izbjeći

U većini trgovina sirevi se nude narezani na manje komade i umotani u plastičnu foliju, što kupcima olakšava izbor i pregled proizvoda. Ipak, stručnjaci upozoravaju da plastika nije najbolje rješenje za čuvanje sira kod kuće.

Plastična folija onemogućava protok zraka koji je ključan za očuvanje svježine, naročito kod tvrdih i masnijih sireva. Osim toga, propušta svjetlost koja može narušiti boju i ukus. Kada se u foliji zadrži višak vlage, sir postaje sluzav, kvari se i pljesnivi. Pri tome je sigurno konzumirati samo one vrste koje prirodno imaju plemenitu plijesan, poput gorgonzole ili roqueforta, a ne sireve koji su popljesnivili zbog nepravilnog skladištenja.

Bolje rješenje je umotati sir u voštani papir za pečenje i staviti ga u hermetički zatvorenu posudu u frižider. Na taj način se sprječava isušivanje, kvarenje i širenje mliječnih mirisa na ostalu hranu.

Tvrdi sirevi, poput parmezana, često se prodaju u vakumiranim pakovanjima i sigurni su sve dok su zatvoreni i čuvani u frižideru. Nakon otvaranja preporučuje se premjestiti ih u staklenu posudu s poklopcem ili zamotati u lagano vlažnu pamučnu krpu koja čuva vlagu i sprječava isušivanje.

Iako se sirevi mogu zamrznuti kako bi se produžio rok trajanja, nakon odmrzavanja dolazi do promjene teksture, boje i ukusa, pa užitak u konzumiranju može biti manji. Zato je bolje kupovati manje količine koje ćete potrošiti u kraćem vremenskom periodu, nego ih skladištiti u zamrzivaču.