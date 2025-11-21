Trgovinski deficit FBiH u oktobru 2025. iznosio 862,9 miliona KM

Federacija BiH je u oktobru 2025. godine ostvarila izvoz u vrijednosti 1.029.388.000 KM, što je za 7,7 posto više u odnosu na septembar 2025. godine ili 2,1 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

U oktobru ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.892.312.000 KM, što je za 5,3 posto više u odnosu na septembar 2025., odnosno 5,5 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

U periodu januar – oktobar 2025. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 2,35 posto, a uvoz je prosječno rastao za 1,14 posto.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 54,4 posto, što je za 1,2 posto više u

odnosu na septembar 2025. kada je pokrivenost bila 53,2 posto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za oktobar 2025. je iznosio 862.924.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U oktobru se iz FBiH najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, a najviše se uvozilo iz Njemačke, Italije i Kine.