Trgovinski deficit FBiH u oktobru 2025. iznosio 862,9 miliona KM

Jasmina Ibrahimović
Uvoz, izvoz, grafika/ uvoznici-izvoznici
Foto: Ilustracija

Federacija BiH je u oktobru  2025. godine ostvarila izvoz u vrijednosti 1.029.388.000 KM, što je za 7,7 posto više u odnosu na septembar 2025. godine ili 2,1 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

U oktobru ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.892.312.000 KM, što je za 5,3 posto više u odnosu na septembar 2025., odnosno 5,5 posto više  u odnosu na oktobar 2024. godine.

U periodu januar – oktobar 2025. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 2,35 posto, a uvoz je prosječno rastao za 1,14 posto.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 54,4 posto, što je za 1,2 posto više u
odnosu na septembar 2025. kada je pokrivenost bila 53,2 posto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za oktobar 2025. je iznosio 862.924.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U oktobru se iz FBiH najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, a najviše se uvozilo iz  Njemačke, Italije i Kine.

pročitajte i ovo

