Domaći peradari trpe gubitke zbog zabrane izvoza pilećeg mesa u EU

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija/ Arhiva/ Piletina

Privremena zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske unije stvorila je dodatne probleme domaćim proizvođačima, nakon što je krajem februara na jednoj farmi peradi u Karanovcu, na području općine Petrovo, potvrđena pojava ptičije gripe.

Nakon evidentiranja zaraze, pojačan je nadzor na farmama u tom području, a kretanje na ukupno 22 farme dozvoljeno je samo uz prisustvo inspektora. U međuvremenu su veterinarske službe, zajedno s nadležnim inspekcijama, obišle farme u zoni nadzora i provele uzorkovanje, dok novih slučajeva, prema dostupnim informacijama, za sada nema.

U peradarskom sektoru očekuju da bi ova mjera mogla biti privremenog karaktera i da bi, ukoliko ne bude novih komplikacija, izvoz pilećeg mesa prema tržištu Evropske unije mogao biti nastavljen početkom aprila.

Do tada se značajne količine mesa zadržavaju na domaćem tržištu, što proizvođačima stvara dodatne troškove skladištenja i otežava planirani plasman. Dio proizvoda zbog toga se pokušava preusmjeriti prema domaćim kupcima i drugim dostupnim tržištima, ali peradari upozoravaju da su finanske posljedice već vidljive.

Procjene iz sektora pokazuju da bi gubici mogli iznositi oko petine planiranih prihoda, posebno zbog toga što su određene količine bile pripremljene upravo za izvoz. Zastoj u isporuci znači i novo zamrzavanje robe, dodatne logističke troškove, ali i pritisak na individualne proizvođače koji učestvuju u lancu proizvodnje.

Predstavnici sektora ističu da potrošači nemaju razloga za zabrinutost kada je riječ o ispravnosti i kvalitetu pilećeg mesa koje se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine. Ipak, pojava zaraze na jednoj farmi imala je šire posljedice na cjelokupan peradarski sektor, posebno kada je riječ o izvozu i planiranju proizvodnje.

Prema ranijim procjenama izvoznika, tokom marta je na strana tržišta trebalo biti plasirano između dvije i tri hiljade tona pilećeg mesa, što dodatno pokazuje koliki teret zabrana trenutno predstavlja za ovu granu privrede.

Kao olakšavajuću okolnost proizvođači navode to što zabrana nije trajna, kao i činjenicu da izvoz prema pojedinim tržištima nije potpuno zaustavljen. Ipak, s obzirom na trajanje administrativnih procedura, u sektoru očekuju da bi potpuna normalizacija izvoza mogla uslijediti tek sredinom aprila.

