Pad izvoza municije i oružja iz FBiH otvara pitanje budućnosti namjenske industrije

Namjenska industrija Federacije BiH godinama je bila jedan od ključnih pokretača ekonomskog rasta, sektor koji je iz sezone u sezonu povećavao proizvodnju i bilježio rekordne iznose izvoza.

No prema onome što je rečeno za BiznisInfo.ba, vidljivo je da taj zamah posljednjih mjeseci osjetno slabi, pa se postavlja pitanje radi li se o kratkotrajnom poremećaju ili početku ozbiljnijeg pada.

355 miliona KM za deset mjeseci

Prva polovina godine donijela je nastavak impresivnog uzleta, uz izvoz od oko 238 miliona KM, što je bilo više od trideset posto u odnosu na isti period lani. U drugom dijelu godine slika se bitno mijenja.

Izvoz za deset mjeseci iznosio je 355 miliona KM, što je porast od svega nekoliko procenata, a početna prednost gotovo se potpuno izgubila. Posebno se izdvaja period od jula do oktobra, kada je izvoz iznosio 116 i po miliona KM, dok je prošle godine u istom razdoblju bio 156 miliona, što znači da je za četiri mjeseca zabilježen pad od gotovo četrdeset miliona KM.

Ako se ovakav trend nastavi, moguće je da će ukupni izvoz na kraju godine biti niži nego prethodne, prvi put nakon dugog uzlaznog niza.

Američke carine jedan od razloga pada izvoza

Smanjenje izvoza, prema ocjenama stručnjaka, rezultat je kombinacije vanjskih i unutrašnjih faktora. Od avgusta su na snazi američke carine od trideset posto na oružje i municiju iz BiH, a Sjedinjene Države godinama su bile najveći kupac.

Taj udar teško je pogodio domaće proizvođače. Situaciju dodatno otežava i stanje u Igmanu iz Konjica. Kompanija je u septembru obustavila rad zbog nedostatka baruta, proizvodnja je potom nastavljena zahvaljujući nabavci iz Srbije, no finansijski rezultati pokazuju da je riječ o jednom od najtežih perioda u njenoj historiji, sa gubitkom od gotovo dvadeset miliona KM i značajnim padom prihoda.

Problemi nisu zaobišli ni Pretis, firmu koja je posljednjih godina važila za primjer uspješnog oporavka. Sada se suočava s visokim dugovima, otežanom likvidnošću i smanjenom transparentnošću, što je dovelo do njenog premještanja na rizični segment trgovanja na Sarajevskoj berzi i pada cijene dionica. Zbog stanja u sektoru pokrenut je postupak nezavisne revizije svih kompanija kako bi se utvrdili uzroci i pripremile mjere restrukturiranja.

Pozitivan potencijal kroz velike investicije

S druge strane, sektor ima i pozitivan potencijal kroz velike najavljene investicije u Unis Ginex, BNT-TMiH, Pretis, Binas i druge firme. Riječ je o projektima izgradnje novih pogona i modernizacije vrijednih desetine ili stotine miliona maraka, što bi moglo popraviti kapacitete i konkurentnost, ali ostaje otvoreno pitanje mogu li investicije stići na vrijeme.

Dodatnu neizvjesnost unosi i dinamika mirovnih pregovora oko Ukrajine. Rat je bio jedan od ključnih razloga naglog rasta potražnje za naoružanjem, a evropske i američke kompanije već osjećaju usporavanje. Ako se situacija stabilizira, očekuje se pad narudžbi, što bi imalo direktan odraz i na bh. industriju, posebno jer je dio proizvedene opreme preko posrednika završavao upravo u Ukrajini.

Namjenska industrija FBiH nalazi se, kako ističu sagovornici BiznisInfo.ba, na prekretnici obilježenoj padom potražnje, carinskim barijerama, finansijskim poteškoćama u vodećim firmama i geopolitičkom neizvjesnošću.

Iako modernizacija i ulaganja mogu donijeti stabilizaciju, sve upućuje na to da se era brzog i nekontrolisanog rasta završava, a pred sektorom je period u kojem će se vidjeti da li slijedi oporavak ili dublje pogoršanje.