Drvna industrija BiH izvozi više, ali ostvaruje niži prihod

Drvna industrija Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine bilježi blagi pad izvoza i suficita, iako je količina izvezene robe porasla. Takvi pokazatelji ukazuju na sve izraženiju orijentaciju sektora ka proizvodima niže dodane vrijednosti i izvozu sirovina.

Promet i suficit

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, ukupan promet spoljnotrgovinske razmjene drvne industrije od januara do juna iznosio je 1,113 milijardi KM, što je pad od 0,6 posto u odnosu na isti period lani. Suficit je u tom periodu dostigao 547,7 miliona KM, ali to predstavlja smanjenje od 3,7 posto u odnosu na prošlu godinu.

Izvoz raste količinski, ali pada vrijednosno

Ukupan izvoz drvne industrije iznosio je 830,6 miliona KM, što je 1,6 posto manje nego lani. Istovremeno, količina izvoza povećana je za 7,5 posto i dostigla 644.326 tona. To znači da BiH plasira više robe, ali po nižim cijenama, što ukazuje na rast izvoza sirovih i polufinalnih proizvoda.

U Komori naglašavaju da se pad posebno vidi kod izvoza neobrađenog drveta i namještaja, dok je porastao izvoz ogrjevnog drveta i osnovnih proizvoda.

Tržišta i partneri

U prvih šest mjeseci pad izvoza zabilježen je ka nekim od ključnih partnera – Njemačkoj za 8,9 posto, Hrvatskoj 2,3, Srbiji 1,5, Nizozemskoj 18,6, Francuskoj 14, a Kini čak 52 posto. S druge strane, rast izvoza bilježi se prema Sloveniji, Italiji, Poljskoj, Bugarskoj i Albaniji, što ukazuje na mogućnost jačeg prisustva na tim tržištima. Najveći rast ostvaren je na tržištima Vijetnama (1.122,8 posto) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (80,5 posto).

Situacija u RS

Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske, ističe da je u tom entitetu u prvih šest mjeseci zabilježen rast izvoza od oko 3,2 posto. Dodaje da se uglavnom radi o poluproizvodima i primarnim proizvodima niže vrijednosti, dok fizički obim proizvodnje i dalje bilježi pad, ali sporijim tempom.

Prema njegovim riječima, pojedine kompanije već najavljuju povećanje proizvodnje, pa se s oprezom očekuje nastavak godine.

Potreba za konkurentnijim proizvodima

Slaviša Ćeranić, direktor Sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore BiH, naglašava da drvna industrija mora napraviti iskorak ka većoj konkurentnosti.

– Potrebno je povećati produktivnost i unaprijediti tehnološku osnovu, koja je trenutno veoma niska – istakao je Ćeranić.