Vlada FBiH odbila zahtjeve osam lokalnih zajednica, prodavnice i dalje zatvorene nedjeljom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila je zahtjeve osam lokalnih zajednica koje su tražile izuzeće od zabrane rada prodajnih objekata nedjeljom, propisane Zakonom o unutrašnjoj trgovini.

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine doneseno je osam odluka kojima se odbijaju zahtjevi općina Stari Grad Sarajevo, Drvar, Tešanj, Foča, Velika Kladuša i Sapna, te gradova Visoko i Konjic da se na njihovom području omogući rad prodavnica nedjeljom.

Kako je obrazloženo, iz dostavljenih podataka koje su lokalne zajednice priložile uz svoje zahtjeve nije utvrđeno da su ispunjeni ključni kriteriji predviđeni uredbom koja reguliše primjenu ovog zakona.

Zakonom o unutrašnjoj trgovini propisano je da trgovci sami određuju radno vrijeme prodajnih objekata od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, dok su prodajni objekti nedjeljom i praznicima zatvoreni. Ipak, zakon predviđa mogućnost da Vlada Federacije BiH, na prijedlog općinskog ili gradskog vijeća, odobri izuzeće i dozvoli rad prodavnica nedjeljom na području određene lokalne zajednice.

Da bi takav zahtjev bio prihvaćen, općine i gradovi moraju dostaviti konkretne podatke koji pokazuju da je zabrana rada nedjeljom dovela do pada prometa u trgovini ili smanjenja broja zaposlenih u toj djelatnosti u odnosu na 2023. godinu. Moguće je tražiti i sezonsko izuzeće, ali i tada je potrebno detaljno obrazloženje i odgovarajuća dokumentacija.

Prema obrazloženju predlagača, iz dostavljenih obrazaca nije bilo moguće utvrditi da su ovi objektivni kriteriji ispunjeni, zbog čega su zahtjevi odbijeni.

Odlukama je istovremeno predviđeno da općinska i gradska vijeća mogu podnijeti novi prijedlog za izuzeće tek nakon isteka roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih odluka.