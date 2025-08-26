Neradna nedjelja u Federaciji BiH promijenila je navike kupaca, pa veliki broj građana nedjeljom odlazi u tržne centre i markete u Republici Srpskoj. No ovoj bi novostečenoj navici uskoro mogao doći kraj.

Savez sindikata Republike Srpske zatražio je izmjene zakonskih propisa kojima bi se dnevnica za rad nedjeljom uvećala najmanje duplo, a ako to ne bude prihvaćeno da se rad nedjeljom potpuno ukine.

Predsjednik Saveza sindikata RS, Goran Stanković, podsjetio je da je u većini zemalja bivše Jugoslavije, osim u Srbiji, kao i u Federaciji BiH, rad nedjeljom već zabranjen. „Tamo gdje je rad dozvoljen, dnevnica je uvećana. U tom pravcu ide i naš prijedlog“, rekao je Stanković na okruglom stolu „Nedjelja nije običan radni dan – šta je rješenje“.

Na skupu u Banjoj Luci učestvovali su predstavnici poslodavaca, Ministarstva rada, Inspektorata rada i stručnjaci koji su predstavili posljedice rada nedjeljom na porodični život i radnu efikasnost. Posebno je istaknuto da u RS-u nedjeljom najčešće rade trgovine i ugostiteljski objekti, a u tim sektorima zaposleno je više od 80 posto žena, najčešće majki.

Sindikat upozorava da radnici ne smiju raditi oba dana vikenda niti sve vikende u mjesecu, te da majke s djecom do sedam godina ne bi smjele biti angažovane nedjeljom. Poslodavci, s druge strane, smatraju da je potrebna dodatna analiza svake djelatnosti posebno, ali i oni su saglasni da treba pronaći rješenje prihvatljivo za sve.

Psihologinja Zoja Lakić naglasila je da rad nedjeljom i noću smanjuje produktivnost, negativno utiče na porodične odnose i razvoj djece. Dijalog sindikata, poslodavaca i institucija podržava Evropska unija kroz projekat jačanja civilnog društva.