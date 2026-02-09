Sindikat trgovine tvrdi da se radnicima prijeti zbog protesta: “Spiskovi se misteriozno gube”

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) saopćio je da svakodnevno dobija prijave radnika koji tvrde da im se direktno i indirektno prijeti kako se ne bi pojavili na najavljenom protestu.

Kako navode iz Sindikata, njihovi spiskovi se “misteriozno” gube, dok sindikalni povjerenici, prema tvrdnjama STBiH, ne mogu ući u objekte kako bi razgovarali s radnicima.

STBiH podsjeća da su i raniji protest organizovali putem društvenih mreža, te da će na isti način organizovati i predstojeće okupljanje.

“Svaki radnik ima pravo na svoj slobodan dan i da iskaže svoju volju. Svaki radnik ima pravo ali i obavezu boriti se za svoja prava. Niko nam ih neće dati ako se za njih ne izborimo. Ako ih ne branimo, ostat ćemo bez njih”, poručili su iz Sindikata.

Pozvali su radnike, članove njihovih porodica i prijatelje da se pridruže protestu, naglašavajući da niko zbog toga ne može biti otpušten, kažnjen ili da mu se smanji plata.

“Vrijeme je da strah zamijenimo odlučnošću. Ako se danas bojimo, sutra ćemo trpiti svi”, poručuju iz STBiH.

Protest pod nazivom Ne damo neradnu nedjelju je najavljen za 1. mart 2026. godine u Sarajevu, ispred zgrade Vlade Federacije BiH, s početkom u 12 sati.