Ukida li se neradna nedjelja u FBiH?

Ukinuta neradna nedjelja u Crnoj Gori

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je zakonsku odredbu o neradnoj nedjelji u trgovini, kojom je od 2019. godine bio zabranjen rad trgovina nedjeljom i tokom državnih praznika. Sud je ocijenio da je takva zabrana neustavna jer narušava slobodu preduzetništva i princip jednakosti pred zakonom.

Odluka se odnosi na član Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je bilo propisano obavezno zatvaranje trgovina, uz niz izuzetaka, poput benzinskih pumpi, apoteka, kioska i pojedinih drugih djelatnosti.

U obrazloženju odluke Ustavni sud je naveo da zakon nije osiguravao jednak tretman svih poslovnih subjekata na tržištu. Iako je zakonodavac kao cilj naveo zaštitu prava radnika, sud je ocijenio da su brojni izuzeci doveli do diskriminacije među trgovcima, jer je dijelu njih bilo omogućeno da rade nedjeljom, dok je drugima to bilo zabranjeno.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti podnijela je Unija poslodavaca Crne Gore, koja je u zahtjevu navela da je zabrana rada nedjeljom imala negativne posljedice po poslovanje, uključujući smanjenje prometa, gubitak radnih mjesta i narušavanje tržišne konkurencije.

Ukidanjem sporne odredbe, u Crnoj Gori više ne postoji zakonska zabrana rada trgovina nedjeljom, nakon što odluka Ustavnog suda bude objavljena u Službenom listu. Time se trgovcima ostavlja mogućnost da samostalno odlučuju o radu nedjeljom, uz obavezu poštivanja propisa koji se odnose na radna prava zaposlenih. Sud je istovremeno naglasio da zakonodavac ima pravo ponovo urediti ovo pitanje, ali isključivo u skladu s ustavnim principima.

Neradna nedjelja u Federaciji BiH: Važeći zakon i dosadašnja praksa

U Federaciji BiH neradna nedjelja u trgovinama uvedena je Zakonom o unutrašnjoj trgovini koji je stupio na snagu krajem 2024. godine, a prva primjena mjere desila se 17. novembra 2024. kada su veliki trgovački objekti ostali zatvoreni, a inspekcije počele nadzirati poštivanje zakonskih odredbi i najavljivale kazne za kršenje pravila.

U periodu nakon donošenja zakona, vlasti u entitetu su najavile rad na fleksibilnijim rješenjima. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević, naglasio je da neradna nedjelja ostaje kao socijalno pitanje, ali se razmatra uvođenje fleksibilnih modela koji bi omogućili rad malih trgovina pod posebnim uslovima, kao što je rad bez angažiranja zaposlenih, primjerice da trgovine rade nedjeljom, ali samo uz prisustvo vlasnika ili članova njegove uže porodice. Ni ovaj model još uvijek nije zaživio, pa tako u FBiH nedjeljom ne radi nijedan trgovački objekat, osim Dragstor prodavnica.