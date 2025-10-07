Operativna akcija SIPA-e: Tri osobe lišene slobode zbog izazivanja mržnje

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, po nalogu Opštinskog suda u Bihaću i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, proveli operativnu akciju na području Bihaća.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na tri lokacije, a tom prilikom otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Slobode su lišene tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo „Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“, propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, privedene osobe biće predate Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Akcija je provedena u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.