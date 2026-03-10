Operativna akcija “Gold ”: Pretresi na šest lokacija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas (10.03.2026. godine) zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva „Gold“ pretresaju stambene i pomoćne objekate i pokretne stvari na šest lokacija, na području Bijeljine, Tuzle, Gradačca i Lukavca.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje“, „Organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe“, “Nedopuštena trgovina” i “Poreska utaja ili prevara” propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Slobode su lišena dva lica, koja će utoku dana biti sprovedena u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U dosadašnjim aktivnostima otkriveno je i privremeno oduzeto putničko motorno vozilo, rezervni djelovi za motorna vozila u vrijednosti oko 3.500 KM, veća količina tekstilne robe u vrijednosti oko 109.000 KM, zlatni nakit u količini od 1.168 grama, vrijednosti oko 350.500 KM i srebrni nakit u količini od 12.092 grama, vrijednosti oko 145.000 KM, veća količina parfema u vrijednosti oko 10.000 KM kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

U realizaciji operativne akcije „Gold“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.