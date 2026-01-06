Hurtić: Centar Salakovac spreman za smještaj građana ugroženih poplavama u HNK

Nedžida Sprečaković
Hurtić: Centar Salakovac spreman za smještaj građana ugroženih poplavama u HNK
Foto: Mostar danas/ Buna

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić izjavio je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete za hitan i privremeni smještaj građana čiji su stambeni objekti ugroženi usljed obilnih i neprekidnih padavina koji su izazvali poplave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Odluka je donesena nakon što su nadležne službe civilne zaštite upozorile na izlijevanje rijeke Bune iz korita zbog naglog porasta vodostaja, pri čemu je već zabilježeno plavljenje pojedinih područja, uz opasnost od dodatnog ugrožavanja stambenih, pomoćnih i infrastrukturnih objekata.

Hurtić je naglasio da je zaštita ljudi i očuvanje njihovog dostojanstva u vanrednim okolnostima jedan od ključnih zadataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te da institucije moraju reagovati brzo kada su domovi građana direktno ugroženi. Prema njegovim riječima, Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac raspolaže potrebnom infrastrukturom i iskustvom kako bi osigurao siguran i adekvatan privremeni smještaj svima kojima to bude potrebno.

Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu i postupaju u skladu s planovima zaštite i spašavanja, dok se građanima koji žive uz tok rijeke Bune upućuje apel na pojačan oprez, praćenje zvaničnih obavijesti i pridržavanje uputa nadležnih institucija. Iz Ministarstva poručuju da su sve institucije u stanju pripravnosti, a dalji razvoj situacije zavisit će od vremenskih prilika u narednim danima.

