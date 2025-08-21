Zvanične analize: Rijeka Una je čista

Rezultati zvaničnih analiza pokazali su da je rijeka Una na području Bihaća čista i sigurna, potvrdili su u Gradskoj upravi Grada Bihaća. Time su demantovane špekulacije i dezinformacije o navodnom zagađenju koje su se protekle sedmice proširile društvenim mrežama.

– Nakon što su društvene mreže preplavile fotografije i tvrdnje o navodnom zagađenju rijeke Une, situaciju smo shvatili krajnje ozbiljno i odmah pokrenuli aktivnosti zajedno s nadležnim institucijama na lokalnom, federalnom i državnom nivou. – istakli su iz Grada Bihaća.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove prikupila je uzorke 11. augusta, a Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona potvrdio je da su nalazi uredni na svim mjernim lokacijama.

– Dan kasnije uzorke je uzela i Federalna uprava za inspekcijske poslove, a analizu sprovela Agencija za vodno područje rijeke Save. Rezultati i ove analize potvrdili su da zagađenja nema – navode u Gradskoj upravi Grada Bihaća.

U istom periodu, na terenu je djelovala i Civilna zaštita Grada Bihaća.

-Nije registrovana nikakva zamućenost Une, o čemu je sastavljena i službena zabilješka – pojasnili su.

Dronsko snimanje rijeke na šest lokacija, provedeno 14. augusta, dodatno je potvrdilo da nema nikakvih anomalija. JP „Vodovod“ Bihać javnost je obavijestilo da u radu kolektora nije bilo nikakvih kvarova ni problema.

Ipak, širenje neprovjerenih informacija izazvalo je konkretne posljedice.

– Na društvenim mrežama su objavljivane fotografije s drugih lokacija i video materijali stariji od godinu dana, od kojih neki uopće nisu nastali u Bihaću. Takvi sadržaji izazvali su nepotrebnu paniku, a šteta je nanesena i turističkom sektoru jer su brojni gosti otkazali rezervacije – naglasili su iz Grada Bihaća.

Kolegij Gradskog vijeća je u stalnom zasjedanju.

-Prikupljamo sve relevantne podatke i materijale od nadležnih institucija kako bismo održali sveobuhvatnu tematsku sjednicu o zaštiti rijeke Une, postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, nelegalnoj gradnji unutar granica vodnog dobra i drugim problemima s kojima se Una suočava – pojašnjeno je u Gradskoj upravi.

Dodatno, najavljeno je da će naredne sedmice u Bihaću boraviti federalni vodni inspektor.

-On će izvršiti kontrolu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kvaliteta vode, kao i svih aktivnosti koje se tiču korištenja i zaštite vodnih resursa – naveli su iz Grada Bihaća.

Apeluju na građane da se oslanjaju na provjerene izvore.

– Molimo građane da informacije o ovakvim pitanjima traže u profesionalnim medijima, dok sadržaje s društvenih mreža treba uzimati s rezervom. Analize su jasne – Una je čista i sigurna – poručili su iz Grada Bihaća.