NFSBiH: Jedina ovlaštena Fun zona za javno gledanje utakmica je “I am from Bosnia”

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da je jedina ovlaštena Fun zona za javno gledanje utakmica Svjetskog prvenstva zona pod nazivom “I am from Bosnia”.

Iz Saveza su saopćili da su, u saradnji sa partnerima, omogućili javno gledanje prenosa svih utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu, na kojem učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekta je da svi ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini imaju priliku zajedno pratiti nastupe reprezentacije BiH, uživati u navijačkoj atmosferi i pružiti podršku bh. igračima tokom velikog sportskog takmičenja.

NFSBiH je pozvao navijače da utakmice prate u ovlaštenim “I am from Bosnia” zonama, navodeći da će na taj način biti omogućen siguran i organizovan ambijent za zajedničko navijanje.

Iz Saveza su zahvalili navijačima na podršci i poručili da će zajedničko praćenje utakmica biti prilika da se pokaže snaga navijačke zajednice Bosne i Hercegovine.