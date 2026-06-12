BiH Kanada: Zmajevi igraju večeras, evo rasporeda do 14. juna

BiH Kanada večeras igraju u Torontu utakmicu prvog kola Grupe B, a za navijače Bosne i Hercegovine upravo ovaj susret predstavlja centralni događaj na početku Mundijala.

Zmajevi svoj drugi nastup na svjetskim prvenstvima otvaraju protiv jednog od domaćina, selekcije Kanade. Utakmica se igra na BMO Fieldu, odnosno Toronto Stadiumu, u Torontu, u Kanadi. Susret počinje u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Stadion za potrebe Mundijala prima nešto više od 43 hiljade gledalaca.

BiH Kanada, večer koju čekaju navijači Zmajeva

Duel BiH Kanada ima poseban značaj jer se Bosna i Hercegovina već na startu sastaje sa domaćinom prvenstva. Kanada će imati podršku s tribina, ali Zmajevi u ovaj susret ulaze s velikom motivacijom i željom da već u prvoj utakmici naprave važan rezultat.

Grupa B posebno je zanimljiva jer se u njoj, osim Bosne i Hercegovine i Kanade, nalaze još Katar i Švicarska. Upravo će njihov međusobni duel, koji je na programu u subotu, dati jasniju sliku o tome kakav bi mogao biti rasplet u grupi.

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Grupa B odmah donosi veliki pritisak

Katar i Švicarska igraju u subotu, 13. juna, na Levi’s Stadiumu u Santa Clari, u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica počinje u 12 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po vremenu u BiH. Stadion ima kapacitet od oko 69 hiljada gledalaca.

Za bh. navijače ovaj meč bit će posebno važan, jer se radi o direktnim rivalima Zmajeva u borbi za prolazak u narednu fazu takmičenja.

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Otvaranje Mundijala već donijelo uzbuđenja

Mundijal je otvoren 11. juna utakmicom Meksika i Južne Afrike na Mexico City Stadiumu, nekadašnjoj Azteci, u Mexico Cityju, u Meksiku. Meksiko je pobijedio rezultatom 2:0, a stadion nakon renoviranja ima kapacitet od oko 87.500 mjesta.

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Iste večeri Južna Koreja je u Guadalajari savladala Češku rezultatom 2:1. Utakmica je odigrana na Estadio Akronu u Zapopanu, u blizini Guadalajare, u Meksiku, stadionu kapaciteta oko 48 hiljada gledalaca.

Raspored do 14. juna donosi još nekoliko jakih utakmica

Danas, 12. juna, osim utakmice BiH Kanada, igraju SAD i Paragvaj. Taj susret na programu je na SoFi Stadiumu u Los Angelesu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica počinje u 18 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata iza ponoći po vremenu u BiH. SoFi Stadium prima oko 70 hiljada gledalaca.

U subotu, 13. juna, nakon duela Katara i Švicarske, pažnju privlači utakmica Brazil – Maroko. Susret se igra na MetLife Stadiumu u East Rutherfordu, New Jersey, u Sjedinjenim Američkim Državama. Početak je u 18 sati po lokalnom vremenu, odnosno u ponoć po vremenu u BiH. MetLife Stadium prima više od 80 hiljada gledalaca.

Iste večeri igraju Haiti i Škotska na Gillette Stadiumu u Foxboroughu, Massachusetts, u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica počinje u 21 sat po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata iza ponoći po vremenu u BiH. Kapacitet stadiona je oko 65 hiljada mjesta.

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Brazil, Turska i domaćini pod posebnom lupom

Od ostalih mečeva posebno se izdvaja Brazil – Maroko, duel jedne od najvećih svjetskih reprezentacija i selekcije koja je na prethodnim velikim takmičenjima pokazala da može igrati protiv najjačih.

Pažnju privlači i susret Turske i Australije na BC Placeu u Vancouveru, u Kanadi. Turska na Mundijal stiže s veoma kvalitetnom ekipom i ambicijama da se nametne kao jedno od ugodnih iznenađenja turnira. Australija je, s druge strane, tradicionalno čvrst i neugodan protivnik, zbog čega bi ovaj duel mogao biti jedan od zanimljivijih u prvim danima prvenstva. BC Place prima oko 54 hiljade gledalaca.

Zanimljiv može biti i susret SAD-a i Paragvaja, jer domaćin prvenstva već na startu ima zahtjevan test protiv južnoameričke selekcije.

Ipak, za navijače u Bosni i Hercegovini sve je trenutno usmjereno prema Torontu. Utakmica BiH Kanada otvara priču Zmajeva na Mundijalu i već večeras može pokazati koliko ova reprezentacija može u grupi u kojoj će svaki bod imati veliku težinu.