SP 2026 na jednom mjestu: Veliki ilustrirani vodič kroz Mundijal na RTV Slon

SP 2026 bit će najveće Svjetsko prvenstvo u nogometu do sada, a RTV Slon za čitatelje donosi veliki ilustrirani vodič kroz turnir koji se prvi put igra u tri države domaćina, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz 18 infografika donosimo najvažnije podatke o takmičenju, gradovima, stadionima, formatu, grupama i posebno nastupu Bosne i Hercegovine.

Mundijal 2026. godine donosi format kakav ranije nismo gledali. Umjesto 32 reprezentacije, na turniru učestvuje 48 selekcija, raspoređenih u 12 grupa po četiri tima. U nokaut fazu prolaze dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe, ali i osam najboljih trećeplasiranih selekcija, što znači da će put do završnice biti duži, neizvjesniji i otvoreniji za iznenađenja. FIFA navodi da će se igrati ukupno 104 utakmice, od 11. juna do 19. jula 2026. godine.

SP 2026 u tri države

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo koje zajedno organizuju tri države. Utakmice će se igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u, u ukupno 16 gradova domaćina i na 16 stadiona. Takav raspored donosi potpuno drugačiju geografiju turnira, od meksičkih stadiona u Ciudad de Méxicu, Guadalajari i Monterreyju, preko kanadskih gradova Toronta i Vancouvera, do velikih američkih sportskih centara kao što su Los Angeles, Dallas, Miami, Seattle, Houston, Atlanta, Philadelphia, Boston i New York/New Jersey.

Posebnost ovog Mundijala je i činjenica da će Meksiko postati prva zemlja koja je treći put domaćin utakmica Svjetskog prvenstva, nakon turnira 1970. i 1986. godine. S druge strane, Kanada će prvi put biti domać