Meksiko pobjedom protiv Južne Afrike otvorio Svjetsko prvenstvo 2026.

Nogometna reprezentacija Meksika uspješno je započela nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine savladavši Južnu Afriku rezultatom 2:0 u utakmici otvaranja odigranoj pred više od 80.000 gledalaca na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Domaća selekcija od samog početka nametnula je visok ritam igre i već u drugoj minuti zaprijetila preko Raula Jimeneza, čiji je udarac zaustavio golman Južne Afrike Ronwen Williams.

Prvi pogodak na 23. izdanju Mundijala postigao je Julian Quinones u devetoj minuti susreta. Napadač Al Qadsiye iskoristio je grešku protivničke odbrane i snažnim udarcem matirao Williamsa za vodstvo Meksika. Time je postigao i jedan od najbržih pogodaka u historiji utakmica otvaranja svjetskih prvenstava.

Meksikanci su nastavili dominirati tokom prvog poluvremena, a Quinones je bio blizu drugog gola kada je pogodio stativu nakon dobre akcije domaćeg tima.

Pitanje pobjednika praktično je riješeno početkom drugog dijela kada je Južna Afrika ostala s igračem manje. Yaya Sithole isključen je u 50. minuti nakon prekršaja nad Jimenezom kao posljednjim igračem odbrane.

Brojčanu prednost Meksiko je iskoristio u 67. minuti. Roberto Alvarado uputio je precizan centaršut s desne strane, a Jimenez glavom pogodio za konačnih 2:0.

U završnici susreta viđena su još dva crvena kartona. Themba Zwane isključen je nakon intervencije VAR-a zbog udaranja protivničkog igrača, dok je u sudijskoj nadoknadi direktan crveni karton zaradio i meksički defanzivac Cesar Montes.

Meksiko je tako osvojio prva tri boda i napravio važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. U Grupi A nalaze se još Južna Koreja i Češka, koje svoj međusobni susret igraju tokom noći.

Svjetsko prvenstvo nastavlja se već sutra utakmicama Grupe B, a pažnja bh. javnosti bit će usmjerena ka Torontu gdje reprezentacija Bosne i Hercegovine od 21 sat igra protiv Kanade.

Strijelci: Quinones (9’) i Jimenez (67’)