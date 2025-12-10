Darko Čeferin imenovan za voditelja sudijske organizacije NS,FS BiH

Darko Čeferin imenovan je za voditelja sudijske organizacije NS,FS BiH, odlučeno je na sjednici Izvršnog odbora koja je danas održana u Sarajevu pod predsjedavanjem Vice Zeljkovića. Ova odluka je početak novog poglavlja u radu sudijske organizacije uz očekivanja da će iskusni slovenski stručnjak donijeti napredak, stabilnost i viši nivo profesionalnih standarda.

Čeferin, bivši internacionalni sudija sa dugogodišnjim iskustvom u evropskim i svjetskim takmičenjima, preuzima kompletnu odgovornost za delegiranje sudija u WWin ligi BiH i omladinskim kategorijama, dodjelu VAR i AVAR angažmana, kao i rad kontrolora suđenja. Njegova uloga podrazumijeva i koordinaciju edukacije, stručno usavršavanje i ocjenjivanje sudija na svim ligaškim utakmicama, s posebnim fokusom na modernizaciju i usklađivanje domaćeg sistema sa međunarodnim praksama.

Ovaj angažman rezultat je saradnje NS,FS BiH i UEFA-e, koja je dala podršku imenovanju Čeferina, rođenog 11. jula 1968. godine. Kao nosilac FIFA značke od 2000. do 2013. godine sudio je veliki broj utakmica Lige prvaka i drugih evropskih klupskih takmičenja, kao i kvalifikacije za Mundijal i Euro u više ciklusa. Među njegovim najznačajnijim nastupima je i finale Evropskog prvenstva do 19 godina 2002. godine između Španije i Njemačke.

Predsjednik NS,FS BiH Vico Zeljković naglasio je važnost dolaska Čeferina za budućnost domaće sudijske organizacije. Rekao je da je riječ o stručnjaku koji uživa veliki ugled i koji može podići standarde suđenja na viši nivo. Istakao je uvjerenje da će ulaganje u kadrove, edukaciju i profesionalizaciju donijeti boljitak svim domaćim takmičenjima, te naglasio da Čeferin ima punu autonomiju u izvršavanju svojih zadataka.

Nakon imenovanja, Darko Čeferin je zahvalio na ukazanom povjerenju i poručio da preuzima funkciju sa namjerom da unaprijedi rad sudijske organizacije. Naglasio je da će prioritet biti jačanje edukacije, uvođenje savremenih stručnih metoda i kreiranje prostora za napredak mladih sudija. Dodao je da vjeruje u značajan iskorak kroz sistematičan i transparentan rad, te u stvaranje boljih uslova za afirmaciju sudija kako u domaćim takmičenjima tako i na međunarodnoj sceni.

Poručio je da se raduje saradnji sa svim akterima fudbalske zajednice u BiH, uvjeren da udruženim naporima sudijska organizacija može dostići viši nivo kvalitete i time doprinijeti ukupnom razvoju bosanskohercegovačkog fudbala.

