Taksisti u Tuzli suočavaju se s problemima prilikom ukrcaja i iskrcaja putnika, zbog čega je Udruženje „Čaršijski radio taksi“ Tuzla uputilo zahtjev nadležnim institucijama za održavanje hitnog sastanka i pronalazak odgovarajućeg rješenja.

Iz Udruženja tvrde da policijski službenici taksistima ne dozvoljavaju ni kratkotrajno zaustavljanje na autobuskim stajalištima radi ukrcaja i iskrcaja putnika, čime im je dodatno otežano svakodnevno poslovanje.

Pozivaju se na član 38. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, koji predviđa mogućnost prijema putnika i izvan taksi stajališta, uz poštivanje saobraćajnih propisa i sigurnosti saobraćaja.

Posebno ukazuju na probleme s kojima se susreću prilikom prijevoza starijih, bolesnih i teško pokretnih osoba, kao i osoba s invaliditetom.

Iz Udruženja naglašavaju da taksi stajališta služe kao mjesta na kojima vozači čekaju pozive putnika, ali da taksi usluga podrazumijeva i dolazak na traženu lokaciju te prijevoz do željenog odredišta.

Taksisti u Tuzli predlažu obilježavanje posebnih zona

Kao jedno od mogućih rješenja predlažu određivanje i obilježavanje zona za kratkotrajno zaustavljanje radi ukrcaja i iskrcaja putnika na lokacijama na kojima to saobraćajni uslovi dopuštaju.

„Od nas se zahtijeva uredno plaćanje poreza, doprinosa, dozvola i svih drugih obaveza, dok se uslovi poslovanja neprestano otežavaju“, ističu iz Udruženja.

Upozoravaju da sve teži uslovi poslovanja dovode u pitanje opstanak taksi djelatnosti i egzistenciju porodica koje od nje žive.

Taksisti u Tuzli od Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Grada Tuzla i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK zahtijevaju održavanje hitnog zajedničkog sastanka, pronalazak konkretnog i zakonitog rješenja, kao i pisane odgovore o mjerama koje će institucije poduzeti i rokovima njihove realizacije.