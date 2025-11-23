Snijeg blokirao birališta u RS-u: Dva mjesta nisu otvorena, jedno potpuno van funkcije

Foto: Fena

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine saopštila je da su jutrošnje prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj pratile ozbiljne logističke poteškoće. Zbog snijega i neprohodnih puteva, dva biračka mjesta nisu otvorena, dok je na više lokacija zabilježeno kašnjenje.

Najveći problem registrovan je u opštini Kneževo. Biračko mjesto „068B005“ u Korićanima nije otvoreno jer Opštinska izborna komisija nije uspjela dopremiti izborni materijal. Zbog neprohodnih puteva, materijal je vraćen u sjedište Komisije, što znači da ovo biralište danas neće biti u funkciji.

Slična situacija je i u opštini Kalinovik, gdje zbog snijega nije otvoreno biračko mjesto „163B005“. Ipak, iz tamošnje Opštinske izborne komisije izražena je nada da će biralište biti otvoreno uz određeno kašnjenje.

CIK BiH podsjeća da pojedina biračka mjesta nisu otvorena tačno u 7 sati zbog snježnih padavina koje otežavaju pristup, ali i zbog nestanka električne energije. Na ovim izborima glasa se na ukupno 2.211 biračkih mjesta, a pravo glasa ima 1.264.364 birača. Glasanje traje do 19 sati.

Iz CIK-a su poručili:

„Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog reagovanja.“

