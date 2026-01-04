Snijeg izazvao veliki broj kvarova na elektro mreži širom Tuzlanskog kantona

Intenzivne snježne padavine uzrokovale su brojne kvarove na elektroenergetskoj mreži, zbog čega je veliki broj naselja ostao bez električne energije. Snijeg koji neprekidno pada dodatno otežava stanje na terenu, a problemi su zabilježeni od ranih jutarnjih sati.

Kako za sada nema zvaničnih informacija iz Elektroprivrede o obimu kvarova i dinamici sanacije, podatke o nestancima struje naša redakcija je prikupila na osnovu prijava građana sa terena.

Prema dostupnim informacijama, bez električne energije su brojna naselja na području Tuzle. Građani javljaju da struje nema u Simin Hanu, Husinu, Kiseljaku, Požarnici, Donjim Čaklovićima, kao i u ulici Hajrudi­na Mešića i naselju Put Cvjećare. U Simin Hanu je, prema navodima mještana, došlo i do prekida u vodosnabdijevanju jer pumpe ne rade bez električne energije.

Problemi su zabilježeni i u drugim općinama Tuzlanskog kantona. U Živinicama su bez struje naselja Lug i Priluk, kao i veći broj okolnih sela. Građani iz Kladnja prijavljuju da su sela u toj općini također ostala bez električne energije. Iz Srebrenika stižu informacije o nestanku struje u naselju Bjelave, dok su bez napajanja i dijelovi Puračića, Turije, Lukavice Gornje i Par Sela.

Građani upozoravaju da su u mnogim naseljima putevi neočišćeni, što dodatno otežava kretanje i pristup hitnim službama. Posebno zabrinjavaju navodi mještana koji ističu da zbog snijega i nestanka struje zdravstvene službe teško mogu doći do pacijenata, uključujući i one kojima je potrebna redovna terapija.

Snijeg i dalje intenzivno pada, a građani iz različitih dijelova kantona nastavljaju prijavljivati nove kvarove i prekide u snabdijevanju električnom energijom. Očekuje se da nadležne službe u narednim satima izađu sa zvaničnim informacijama o stanju na elektro mreži i planovima za sanaciju kvarova.

