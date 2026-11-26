Koncert Dine Merlina u Splitu, koji je trebao biti održan 30. decembra na Rivi, ipak bi mogao biti realizovan zahvaljujući inicijativi splitskih ugostitelja, hotelijera i drugih poduzetnika koji su spremni vlastitim sredstvima finansirati njegovu organizaciju.

Nakon što je Grad Split odustao od angažmana bosanskohercegovačkog pjevača, grupa lokalnih privrednika pokrenula je akciju prikupljanja novca kako bi koncert ipak bio održan.

Splitski poduzetnik Joško Rajčić potvrdio je da je već prikupljen značajan iznos sredstava, ističući da nastup regionalne muzičke zvijezde može donijeti brojne koristi gradu i lokalnoj privredi. Rajčić je pozvao i Grad Split da se pridruži njihovoj inicijativi.

Koncert Dine Merlina imao bi i humanitarni karakter

Prema zamisli poduzetnika, koncert bi imao i humanitarnu dimenziju. Tokom trajanja Adventa na stolovima ugostiteljskih objekata bili bi postavljeni QR kodovi putem kojih bi posjetioci mogli donirati novac udruženju „Bilo srce“.

Informacije o mogućnostima doniranja bile bi dostupne i na televizijskim ekranima u ugostiteljskim objektima.

„Naš narod uvijek je jak kad se triba ujediniti, ajmo zajedno napraviti jednu lipu priču“, poručio je Rajčić.

Više od 21.000 potpisa za otkazivanje nastupa

Koncert Dine Merlina bio je planiran kao jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg splitskog Adventa. Međutim, gradonačelnik Tomislav Šuta prošle sedmice potvrdio je da ugovor s pjevačem neće biti potpisan.

Odluka je uslijedila nakon što je internetsku peticiju protiv finansiranja koncerta potpisalo više od 21.000 ljudi.

U javnosti su se pojavile procjene da bi honorar pjevača iznosio 140.000 eura, dok bi za produkciju dvodnevnog programa bilo potrebno dodatnih 160.000 eura.

Potpisnici peticije zatražili su da se novac umjesto za organizaciju koncerta usmjeri na nabavku novog PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Menadžment Dine Merlina odbacio je tvrdnje o visokim troškovima angažmana, ističući da je dio sredstava trebao biti osiguran kroz sponzorstva. Najavljena je i mogućnost poduzimanja pravnih koraka zbog narušavanja ugleda pjevača.