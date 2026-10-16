Neuštekani rasprodali koncert u Tuzli, veliki interes publike i u regiji

Zabranjeno pušenje s akustičnim projektom „Neuštekani“ nastavlja niz rasprodanih koncerata širom regije, a među gradovima u kojima vlada veliki interes publike je i Tuzla. Nakon prvog nastupa u Bosanskom kulturnom centru, rasprodan je i drugi koncert, zakazan za 23. oktobar.

Popularni bend ove godine već je rasprodao dva koncerta u Rijeci i tri u Splitu, a nastupao je i pred publikom u Zadru, Puli, Tuzli i Minhenu. Veliko interesovanje zabilježeno je i u Zagrebu, gdje je koncert zakazan za 21. novembar rasprodan, zbog čega je najavljen dodatni termin, 28. januara 2027. godine, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Zabranjeno pušenje donosi poznate hitove u drugačijem izdanju

Projekt „Neuštekani“ donosi akustične verzije pjesama koje su obilježile višedecenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Umjesto prepoznatljivog električnog zvuka, u prvom planu su tekstovi, priče i emocije po kojima je bend poznat.

Publika ima priliku čuti drugačije aranžmane pjesama kao što su „Balada o Pišonji i Žugi“, „Lutka s naslovne strane“, „Jugo 45“, „Fildžan viška“, „Karabaja“ i „Boško i Admira“.

Posebnost predstojećih koncerata u Zagrebu i Sarajevu bit će i nastup uz gudački kvartet, koji će poznatim pjesmama dati novu muzičku dimenziju.

Nakon drugog koncerta u Tuzli, bend će 24. oktobra nastupiti u Mariboru, a 14. novembra u Makarskoj. Potom slijede Zagreb, 21. novembra, i Sarajevo, gdje je koncert u Bosanskom kulturnom centru zakazan za 4. decembar i za koji je preostao manji broj ulaznica.

Zbog velikog interesa zagrebačke publike, „Neuštekani“ će se u Lisinski vratiti i 28. januara naredne godine.