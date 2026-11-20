Koncert Dine Merlina u Splitu, koji je bio planiran za 30. decembar na Rivi u okviru ovogodišnjeg Adventa, neće biti održan. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas je saopćio da neće potpisati ugovor za nastup bh. muzičke zvijezde, nakon višednevnih rasprava o troškovima organizacije i peticije koju je podržalo više od 20.000 građana.

„Dužan sam obavijestiti javnost da sve ide u smjeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen“, izjavio je Šuta na konferenciji za medije.

Prema njegovim riječima, odluku o nepotpisivanju ugovora donio je lično, smatrajući da je cijela situacija krenula u pogrešnom smjeru i da su se u javnosti pojavile netačne informacije o finansijskim detaljima nastupa.

Građani tražili da novac bude usmjeren za bolnički uređaj

Rasprava o Merlinovom koncertu počela je nakon što su objavljene informacije o iznosu koji bi Grad Split trebao izdvojiti za njegov nastup i prateću produkciju.

Pokrenuta je peticija kojom su građani zatražili otkazivanje koncerta i preusmjeravanje planiranih sredstava za nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split. Peticiju je potpisalo više od 20.000 ljudi.

Grad Split ranije je saopćio da je za Merlinov bruto honorar bilo predviđeno 140.000 eura, dok je za produkciju dvodnevnog programa na Rivi planirano dodatnih 160.000 eura.

Šuta je sada pojasnio da honorar od 140.000 eura nije bio konačno ugovoren, već procijenjen, jer postupak javne nabavke nije završen. Prema njegovim riječima, Merlinov menadžment ponudio je i da preuzme oko 80.000 eura troškova produkcije.

Govoreći o zahtjevima iz peticije, gradonačelnik je naglasio da nabavka medicinskog uređaja nije bila direktno povezana s organizacijom koncerta.

„Ovdje se uopće nije radilo o mogućnosti nabave PET/CT uređaja“, poručio je Šuta.

Gradska uprava ranije je navela da je vrijednost uređaja približno tri miliona eura i da bi njegovu nabavku trebalo u cijelosti finansirati hrvatsko Ministarstvo zdravstva.

Merlinov menadžment se još nije oglasio

Gradonačelnik Splita izrazio je žaljenje zbog građana i posjetilaca koji su već rezervisali smještaj u gradu očekujući Merlinov koncert 30. decembra.

Dino Merlin i njegov menadžment zasad nisu javno komentarisali odluku o neodržavanju nastupa.

Ovo je drugi otkazani koncert bh. pjevača u regiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Krajem augusta otkazan je njegov nastup u Kraljevu u Srbiji, a organizatori su tada kao razlog naveli neispunjavanje uslova u vezi s produkcijom i tehničkom pripremom koncerta.