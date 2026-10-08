Katarina Pavljašević i Anja Riđešić sutra u Tuzli: Koncert violine i klavira uz slobodan ulaz

Koncert violine i klavira u Tuzli bit će održan sutra, 9. oktobra, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, s početkom u 19 sati. Publici će se predstaviti violinistica Katarina Pavljašević i pijanistica Anja Riđešić, dvije mlade umjetnice koje povezuju dugogodišnje prijateljstvo, zajedničko obrazovanje i ljubav prema klasičnoj muzici. Ulaz na koncert je slobodan.

Koncert organizuju HKD Napredak, Glavna podružnica Tuzla, i Franjevački samostan Tuzla, a za Katarinu Pavljašević ovaj nastup ima poseban značaj jer se vraća u rodni grad, u kojem je napravila prve violinske korake.

Prijateljstvo koje je preraslo u uspješan muzički duo

Katarina Pavljašević i Anja Riđešić upoznale su se tokom studija na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje je njihovo prijateljstvo preraslo u umjetničku saradnju.

Nakon nedavnog koncerta u Muzeju Hercegovine u Trebinju govorile su o tome kako je nastao njihov duo.

„Probale smo jedan dan da nešto sviramo i čim smo povukle prvi ton znale smo da je to to i da smo se uklopile. Naše prijateljstvo je zapravo izrodilo jedan novi duo“, ispričale su umjetnice.

Njihov repertoar obuhvata djela poznatih kompozitora, među kojima su Beethoven, Wieniawski, Debussy i Brahms. Kompozicije biraju zajedno, vodeći se vlastitim muzičkim afinitetima, ali i željom da kroz zahtjevnija djela razvijaju zajednički umjetnički izraz.

Za nastup u Tuzli pripremaju program koji povezuje različite stilove klasične muzike.

Povratak Katarine Pavljašević pred tuzlansku publiku

Katarina Pavljašević rođena je u Tuzli, gdje je započela muzičko obrazovanje i napravila prve korake u sviranju violine. Školovanje je nastavila u Beogradu, a potom na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.

Tokom obrazovanja bila je i višegodišnja stipendistica HKD-a Napredak, čija Glavna podružnica Tuzla sada organizuje njen koncert pred domaćom publikom.

Anja Riđešić osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Trebinju, a trenutno pohađa master akademske studije na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.

Njihova saradnja nastavit će se i nakon gostovanja u Tuzli. U planu je koncert u Novom Sadu, uz proširenje repertoara novim kompozicijama.

Koncert violine i klavira u Tuzli počinje u 19 sati

Koncert će biti održan u petak, 9. oktobra, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli, s početkom u 19 sati.

Organizatori, HKD Napredak, Glavna podružnica Tuzla, i Franjevački samostan Tuzla, ovim koncertom otvaraju novu kulturnu sezonu.

Ulaz je slobodan za sve posjetioce.