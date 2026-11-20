Nije važno samo koliko sati spavate nego i odlazite li na spavanje približno u isto vrijeme. Novo istraživanje predstavljeno početkom novembra na naučnom skupu Američkog udruženja za srce ukazuje na moguću povezanost neredovnog rasporeda spavanja s povećanim rizikom od ozbiljnih srčanih problema.

Prema preliminarnim rezultatima, osobe kod kojih se vrijeme odlaska na spavanje i buđenja često mijenja imale su od 20 do 23 posto veći rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani i moždani udar te zatajenje srca.

Istraživači su analizirali promjene u rasporedu spavanja tokom približno šest mjeseci, nastojeći utvrditi koliko svakodnevne navike mogu biti povezane sa zdravljem srca.

Zašto je redovno spavanje važno?

Ljudski organizam funkcioniše prema unutrašnjem biološkom satu koji reguliše brojne procese, uključujući spavanje, budnost i lučenje hormona. Česte promjene vremena odlaska na spavanje mogu narušiti taj ritam.

Stručnjaci zbog toga savjetuju održavanje približno jednakog rasporeda spavanja i buđenja, uključujući vikende, uz dovoljno sna tokom noći.

Ipak, istraživači upozoravaju da nalazi još ne dokazuju da neredovno spavanje direktno uzrokuje bolesti srca. Za potvrdu uzročno-posljedične veze potrebna su dodatna istraživanja.