Novi red vožnje na željezničkim linijama koje održavaju Željeznice Republike Srpske počet će se primjenjivati 13. decembra u ponoć, a putnicima donosi i novu međunarodnu vezu sa Srbijom. Izmijenjeni raspored saobraćaja važit će do 11. decembra 2027. godine.

U unutrašnjem željezničkom saobraćaju novi red vožnje obuhvata relacije Doboj – Banja Luka – Doboj, Prijedor – Banja Luka, Banja Luka – Dobrljin, Banja Luka – Novi Grad, Novi Grad – Prijedor i Doboj – Petrovo Novo – Doboj.

Novi red vožnje donosi i međunarodne linije

Jedna od najznačajnijih novosti je uspostavljanje međunarodne putničke linije na relaciji Zvornik Novi – Beograd Centar, saopćeno je iz Željeznica Republike Srpske.

Od februara 2027. godine očekuje se i uspostavljanje pogranične željezničke veze s Volinjom u Hrvatskoj, čime bi putnicima bilo omogućeno i povezivanje sa Zagrebom.

Putnici detaljne informacije o polascima i dolascima vozova mogu dobiti u željezničkim stanicama, putem službene internetske stranice Željeznica Republike Srpske ili pozivom na telefonske brojeve željezničkih stanica.