Od decembra iz BiH vozom za Beograd

Voz iz Zvornika za Beograd počet će saobraćati 13. decembra, čime će nakon 14 godina ponovo biti uspostavljena direktna putnička željeznička veza između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poznata je i satnica svakodnevnih polazaka, a putnici će iz Zvornika prema glavnom gradu Srbije kretati u ranim jutarnjim satima.

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Prema informacijama potvrđenim danas na sastanku predstavnika Grada Zvornika i Željeznica Republike Srpske, voz će sa stanice Zvornik Novi, koja se nalazi u Karakaju, polaziti svakog jutra u 4.29 sati. Povratni polazak iz Beograda prema Zvorniku planiran je u 22.16 sati.

Voz iz Zvornika za Beograd saobraćat će svakodnevno

Na današnjem sastanku gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića i vršioca dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragana Zelenkovića razgovarano je o završnim pripremama za početak saobraćaja.

Ivanović je istakao da će nova linija omogućiti bolju povezanost Zvornika i okolnih mjesta s Beogradom, ali i drugim gradovima kroz koje prolazi željeznička pruga. Do 13. decembra trebale bi biti definirane sve stanice na kojima će putnici moći ulaziti i izlaziti iz voza.

Voz iz Zvornika za Beograd bit će organizovan u saradnji sa Srbijavozom, koji osigurava voznu garnituru i osoblje, dok će Željeznice Republike Srpske organizovati smještaj željezničkog osoblja i druge potrebne aktivnosti.

Planirano i željezničko povezivanje s Hrvatskom

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na red vožnje za 2026/2027. godinu, koji stupa na snagu 13. decembra.

Novim redom vožnje predviđeno je i povezivanje s Hrvatskom, uz presjedanje putnika u željezničkoj stanici Volinja. Postojeći lokalni vozovi na relaciji Banja Luka, Novi Grad i Dobrljin trebali bi biti povezani s vozovima Hrvatskih željeznica.

Iako je željeznička stanica Zvornik Novi prugom povezana s pravcem prema Tuzli, na toj relaciji trenutno nema redovnog putničkog željezničkog saobraćaja.

Putničke željezničke linije između Bosne i Hercegovine i Srbije ukinute su u decembru 2012. godine. Ponovnim uspostavljanjem saobraćaja putnici iz zvorničke regije dobit će alternativu cestovnom prijevozu, dok cijene karata za novu liniju još nisu objavljene.