Univerzitet u Tuzli otvorio Centar za razvoj karijere

Univerzitet u Tuzli uspostavio je Centar za razvoj karijere, koji će studentima svih fakulteta pružati podršku u sticanju praktičnih vještina, profesionalnom usavršavanju i pripremi za tržište rada.

Cilj je da studenti već tokom školovanja dobiju priliku za saradnju s poslodavcima i razvijanje znanja koja će im koristiti prilikom traženja prvog zaposlenja.

Novi centar zamišljen je kao mjesto povezivanja akademskog obrazovanja s potrebama privrede, ali i kao podrška mladima koji žele pokrenuti vlastiti posao ili unaprijediti profesionalne kompetencije.

Iz Univerziteta navode da će aktivnosti biti dostupne studentima svih studijskih programa, bez obzira na fakultet ili buduće zanimanje.

Centar za razvoj karijere studentima donosi praktične edukacije

Program rada obuhvatit će osam oblasti, među kojima su priprema za zapošljavanje, upravljanje karijerom, liderstvo, komunikacijske vještine, poduzetništvo, projektni menadžment i digitalne tehnologije.

Posebna pažnja bit će posvećena i korištenju vještačke inteligencije, timskom radu, profesionalnom predstavljanju te upravljanju vremenom i ličnim razvojem.

Edukacije će se organizovati kroz radionice, praktične vježbe, simulacije poslovnih situacija i predavanja stručnjaka iz akademske i poslovne zajednice.

Studenti će na taj način moći razvijati vještine koje nisu uvijek dovoljno zastupljene u redovnim nastavnim programima, ali su često potrebne prilikom zapošljavanja.

Posebni programi za različite fakultete

Jedna od prednosti novog centra bit će prilagođavanje edukacija potrebama pojedinih struka.

Studentima ekonomije i poslovnih usmjerenja bit će dostupne edukacije iz finansijskog odlučivanja, marketinga, poduzetništva i upravljanja organizacijama.

Za buduće inženjere planirani su programi koji obuhvataju digitalne tehnologije, inovacije, razvojne projekte i komunikaciju s klijentima.

Studenti medicinskih i zdravstvenih studija moći će usavršavati komunikaciju s pacijentima, timski rad, profesionalnu etiku i upravljanje stresom.

Posebni sadržaji predviđeni su i za studente farmacije, prava, društvenih i humanističkih nauka, s naglaskom na vještine potrebne u njihovom budućem profesionalnom okruženju.

Studenti će imati priliku upoznati poslodavce tokom studija

Centar za razvoj karijere trebao bi omogućiti intenzivniju saradnju Univerziteta u Tuzli s kompanijama, javnim ustanovama, zdravstvenim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Planirani su susreti s poslodavcima, predstavljanje kompanija, stručne posjete, mentorski programi i mogućnosti obavljanja stručne prakse.

U aktivnosti će biti uključeni i bivši studenti Univerziteta koji već imaju profesionalno iskustvo, kako bi sadašnjim studentima mogli prenijeti praktična znanja i savjete.

Iz Univerziteta ističu da se uspostavljanjem centra želi olakšati prelazak iz obrazovnog sistema na tržište rada, ali i omogućiti poslodavcima da ranije upoznaju buduće stručne kadrove.

Informacije prikupljene kroz saradnju s privredom koristit će se i za unapređenje studijskih programa, kako bi obrazovanje u većoj mjeri odgovaralo potrebama tržišta rada.