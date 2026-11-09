“Da li Tuzla može bolje?”: Diskusija o sigurnosti, odlučivanju građana i zarobljenim mjesnim zajednicama

Platforma Zdrava Tuzla organizuje panel diskusiju pod nazivom “Da li Tuzla može bolje?”, koja će biti održana u subotu, 14. novembra 2026. godine, u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, s početkom u 12 sati.

Panel “Da li Tuzla može bolje?” je otvoreni prostor za razgovor o tome šta i kako u Tuzli treba mijenjati, šta se može unaprijediti i kako građani mogu aktivnije učestvovati u tim procesima.

Kroz razgovor s četvero panelista i uz aktivno učešće građana biće otvorena pitanja sigurnosti i kvaliteta života u gradu, odlučivanja građana i nefunkcioniranju mjesnih zajednica.U fokusu diskusije biće pitanje koliko građani zaista mogu uticati na odluke koje oblikuju njihove lokalne zajednice, ali i šta se dešava kada su blokirani mehanizmi direktnog odlučivanja.

Posebna pažnja će se posvetiti mjesnim zajednicama kao jednom od najvažnijih prostora za uočavanje i rješavanje problema stanovništva, kao i ponovnom pokretanju inicijative prema gradskim institucijama za omogućavanje direktnih izbora za povjerenike u mjesnim zajednicama.

Jedno od ključnih pitanja panela je: kako se građani u Tuzli mogu djelovati i organizirati u situaciji kada su političke stranke zarobile savjete mjesnih zajednica? Koliko prostora postoji za građansku inicijativu i na koji način stanovnici mogu uticati na stvarne lokalne prioritete? Kako osigurati da lokalne zajednice u Tuzli nisu plijen gradskih struktura?

Drugi tematski blok biće posvećen pitanju sigurnosti i brige u širem smislu: od zdravstvenih rizika uzrokovanih aerozagađenjem do urbanističkog planiranja i komunalne infrastrukture. Kako energetsko siromašvo, zagađenje zraka, prostorni i regulacioni planovi, dostupnost zelenih površina, saobraćajna sigurnost, komunalne usluge i sadržaji u naseljima direktno utiču na svakodnevni život građana?

Na panelu će učestvovati izvršna direktorica RTV Slon Albina Vicković, univerzitetska profesorica Jasmina Husanović, analitičar i jedan od osnivača podkasta “Radion” Zlatko Ledić i univerzitetski profesor Damir Arsenijević, dok će razgovor moderirati Jelena Tanasković Mićanović, stručnjakinja za demokratizaciju i dobro upravljanje.

Na početku događaja predstaviće se Platforma Zdrava Tuzla, kao i preporuke nastale na osnovu istraživanja javnog mnjenja koje je provedeno tokom 2025. godine za unaprijeđenje kvaliteta života građana u našem gradu. Organizatori uz panel najavljuju i građanski dijalog. Građani će moći postavljati pitanja, iznositi vlastita iskustva i uključivati se u diskusiju, čime će dobiti priliku da ukažu na konkretne probleme u svojim naseljima, ali i predlože moguća rješenja.

Osnovna poruka susreta jeste da građani imaju moć i odgovornost učestvovati u oblikovanju mjesta u kojem žive. Kroz informisanje, međusobno povezivanje i organizirano djelovanje moguće je otvoriti pitanja koja se tiču zajednice, pokretati inicijative i tražiti odgovornost institucija.

O Platformi Zdrava Tuzla

Platforma Zdrava Tuzla predstavlja građansku inicijativu usmjerenu na aktivnije uključivanje građana u procese donošenja odluka i rješavanje problema koji direktno utiču na kvalitet života u Tuzli. Njen osnovni cilj je jačanje participativne demokratije, odnosno stvaranje prostora u kojem građani mogu iznijeti svoje potrebe, prijedloge i inicijative te ravnopravno učestvovati u kreiranju lokalnih politika.

Platforma tako služi kao prostor za: informisanje javnosti o aktuelnim problemima, pokretanje građanskih inicijativa, aktivstičko djelovanje i ocjenu rezultata projekata usmjerenih na unapređenje života u lokalnoj zajednici. Pri tome se poseban značaj daje zborovima građana kroz koje stanovnici mogu zajednički artikulisati probleme, predlagati konkretna rješenja i zahtijevati odgovornost donosilaca odluka. Srž ove inicijative je da građani ne budu samo posmatrači lokalnih političkih procesa, već aktivni učesnici u odlučivanju o razvoju i budućnosti svoga grada.

Poenta ove inicijative je jednostavna: ona želi da se građani konačno pitaju. Umjesto da posmatraju lokalne političke procese i upravljanje gradom sa strane, građanima je potrebna priliku da aktivno odlučuju o tome u kakvom gradu žele živjeti i kako će se on razvijati.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj web stranici https://zdravatuzla.ba