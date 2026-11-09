Počelo okupljanje Zmajeva: Reprezentativci BiH stigli u Sarajevo pred odlučujuće utakmice

Okupljanje reprezentacije BiH počelo je danas u Sarajevu, gdje se fudbalski reprezentativci pripremaju za posljednje dvije utakmice grupne faze UEFA Lige nacija.

Zmajeve očekuju susreti protiv Švedske i Rumunije, koji će odlučiti o konačnom plasmanu bh. selekcije.

Prvi reprezentativci već su stigli na okupljanje, a prema objavi Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, u ekipi vlada dobro raspoloženje. Osmijesi i srdačni susreti igrača obilježili su početak priprema za završnicu takmičenja.

Selektor Sergej Barbarez ranije je istakao da je zadovoljan formom reprezentativaca i da njegova ekipa u predstojeće utakmice ulazi s velikim samopouzdanjem.

„Ako sada nemamo samopouzdanja, kad ćemo ga imati. Zadovoljan sam kako smo reagovali u ove četiri utakmice i formom igrača“, kazao je Barbarez na današnjoj konferenciji za medije.

Okupljanje reprezentacije BiH pred važne utakmice

Bosna i Hercegovina u subotu, 14. novembra, gostuje Švedskoj u Stockholmu, dok će u utorak, 17. novembra, na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju.

Zmajevi trenutno zauzimaju drugo mjesto u grupi s osam bodova, dva manje od vodeće Švedske. Jedna pobjeda u preostala dva susreta osigurala bi najmanje drugo mjesto i baraž za plasman u Ligu A, dok bi dvije pobjede donijele prvo mjesto u grupi.

Barbarez je poručio da se ne želi baviti kalkulacijama te da će reprezentacija u Švedskoj igrati na pobjedu.

Tokom priprema reprezentativci će trenirati na sarajevskim stadionima Grbavica i Koševo. Prvi dani okupljanja bit će posvećeni oporavku igrača, nakon čega slijedi taktička priprema za gostovanje u Stockholmu.