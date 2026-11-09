Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 10.11.2026. godine (utorak) na području:
- Grada Tuzle u naseljima Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
- Općine Kalesija:
– u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,
– u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići i Brezik u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,
– u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.
- Grada Srebrenika:
– u naselju Uroža Drenik u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u naselju Donji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.
Dana 11.11.2026. godine (srijeda) na području:
- Grada Tuzle u ulici Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
- Grada Gračanice u naselju Stjepan Polje u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.