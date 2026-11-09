Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.11.2026. godine (utorak) na području:

  1. Grada Tuzle u naseljima Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
  2. Općine Kalesija:

– u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići  i Brezik  u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

  1. Grada Srebrenika:

– u naselju Uroža Drenik u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Donji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 11.11.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle u ulici Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
  2. Grada Gračanice u naselju Stjepan Polje u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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