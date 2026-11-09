Austrija ukida samoljepljive vinjete

Austrija ukida klasične vinjete u obliku naljepnica i od 1. decembra 2026. godine prelazi na potpuno digitalni sistem naplate korištenja autoputeva i brzih cesta.

Vozači koji putuju kroz ovu zemlju više neće moći kupovati nove vinjete za lijepljenje na vjetrobransko staklo, dok će ranije kupljene naljepnice za 2026. godinu ostati važeće do kraja januara naredne godine.

Prelazak na digitalne vinjete posebno je značajan za građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu, a tokom praznika putuju u domovinu koristeći austrijske autoputeve.

Prema informacijama austrijskog upravitelja autoputeva ASFINAG, prodaja klasičnih vinjeta završava 30. novembra. Od 1. februara 2027. godine na austrijskim autoputevima i brzim cestama prihvatat će se isključivo digitalne vinjete.

Austrija ukida klasične vinjete, ali stare još vrijede

Vozači koji već posjeduju godišnju vinjetu za 2026. godinu u obliku crvene naljepnice mogu je nastaviti koristiti do 31. januara 2027. godine.

Nova pravila odnose se na sve vrste vinjeta, odnosno jednodnevne, desetodnevne, dvomjesečne i godišnje.

Za razliku od dosadašnjeg sistema, digitalna vinjeta povezuje se s registarskom oznakom vozila. Zbog toga vozači prilikom kupovine trebaju pažljivo provjeriti unesene podatke kako bi izbjegli probleme tokom kontrole.

Koliko će koštati digitalna vinjeta za 2027. godinu?

Godišnja digitalna vinjeta za putničke automobile koštat će 106,80 eura ukoliko se kupi do 31. decembra 2026. godine.

Od 1. januara 2027. cijena će biti povećana na 108,90 eura.

Godišnja vinjeta za 2027. godinu važit će od 1. decembra 2026. do 31. januara 2028. godine, pod uslovom da je aktivirana u skladu s pravilima kupovine.

Austrijski autoklub ÖAMTC potvrdio je da se prelaskom na digitalni sistem zadržavaju sve dosadašnje vrste vinjeta.

Važno upozorenje: Neke digitalne vinjete ne važe odmah

Vozači trebaju obratiti posebnu pažnju na rok aktivacije digitalne vinjete.

Jednodnevne i desetodnevne vinjete kupljene putem interneta mogu važiti odmah, dok za dvomjesečne i godišnje vinjete koje fizičke osobe kupuju putem zvanične internet prodavnice ASFINAG-a vrijedi pravilo od 18 dana.

To znači da vozač koji kupi godišnju ili dvomjesečnu vinjetu putem interneta, kao privatni kupac, ne može automatski koristiti austrijske autoputeve istog dana.

Međutim, pravilo od 18 dana ne primjenjuje se na kupovinu na ovlaštenim fizičkim prodajnim mjestima, naplatnim stanicama i automatima, kao ni kod ovlaštenih prodajnih partnera. U tim slučajevima moguće je kupiti vinjetu koja važi odmah.

Gdje kupiti austrijsku digitalnu vinjetu?

Digitalne vinjete dostupne su putem zvanične internet prodavnice ASFINAG, ali i na benzinskim pumpama, ovlaštenim prodajnim mjestima, automatima i u autoklubovima.

Za kupovinu nije neophodno imati pristup internetu jer vozači digitalnu vinjetu mogu nabaviti i na prodajnom mjestu.

Prelaskom na novi sistem prestaje potreba za lijepljenjem i uklanjanjem naljepnica s vjetrobranskog stakla, a kontrola važenja vinjete obavljat će se elektronski, na osnovu registarske oznake vozila.

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