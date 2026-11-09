Simin Han dobio građanski portal: Prijave problema i odgovori institucija na jednom mjestu

Simin Han dobio je novu web-stranicu koju su pokrenuli građani ovog tuzlanskog naselja kako bi problemi iz njihove mjesne zajednice bili vidljiviji, a postupanje nadležnih institucija dostupno javnosti. Na adresi siminhan.info uspostavljen je nezavisni građanski registar u kojem stanovnici mogu ukazati na nepravilnosti i predložiti promjene u svom okruženju.

Ideja je da prijava ne završi samo slanjem dopisa nadležnoj službi. Za predmete koji su javno objavljeni može se pratiti kojoj instituciji je zahtjev upućen, kada je poslan, je li odgovor stigao i u kojoj je fazi postupanje. Uz svaki takav predmet dostupna je i hronologija aktivnosti, pa građani mogu vidjeti šta je do sada urađeno i koji koraci još nisu završeni.

Simin Han dobio javni pregled prijava i odgovora

Stranica ima nekoliko jasno označenih cjelina. U rubrici „Pregled“ nalazi se ulaz u građansku evidenciju, dok je „Registar“ namijenjen uvidu u evidentirane predmete. Posebna opcija „Praćenje prijave“ služi provjeri toka postupanja, a putem rubrike „Prijavi problem“ građani mogu dostaviti ono na šta žele skrenuti pažnju.

Dostupna je i rubrika „O mjestu“, kao i informacije o samom registru, zaštiti privatnosti i njegovom upravitelju. Na stranici je naznačeno da se ne koriste kolačići ni analitika.

Osim prijavljivanja problema, inicijativa je zamišljena i kao prostor za prijedloge koji bi mogli unaprijediti svakodnevni život stanovnika. Za građane mjesne zajednice Simin Han to znači mogućnost da na jednom mjestu prate dokumentovane aktivnosti nadležnih službi, umjesto da informacije o svakom pojedinačnom zahtjevu traže zasebno.

Javno dostupna evidencija omogućava i razlikovanje predmeta na koje su institucije odgovorile od onih za koje se odgovor ili konkretna aktivnost još čekaju. Time se nastoji uspostaviti preglednija komunikacija između stanovnika i nadležnih službi.

Građanska inicijativa, a ne službeni portal

Pokretači naglašavaju da siminhan.info nije zvanična stranica Grada Tuzle niti organa Mjesne zajednice. Riječ je o nezavisnoj građanskoj evidenciji, što je jasno naznačeno i na samoj web-stranici.

Za Simin Han, u kojem su infrastrukturna pitanja i ranije bila predmet javnih rasprava, ovakav način praćenja dopisa otvara mogućnost da više stanovnika prati isti problem i ima uvid u informacije o njegovom rješavanju.

Građani mogu pristupiti portalu putem adrese www.siminhan.info, a za prijavu problema ili netačne objave naveden je kontakt [email protected].