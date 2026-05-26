Tuzlansko naselje Simin Han dobija novu ambulantu i stabilniju naponsku mrežu

U tuzlanskom naselju Simin Han su nastavljene aktivnosti na projektima koji bi u narednom periodu mogli poboljšati kvalitet života građana ove mjesne zajednice, među kojima su izgradnja nove ambulante i rješavanje dugogodišnjih problema u naponskoj mreži.

Nakon ranije održanih sastanaka sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem i predstavnicima nadležnih gradskih službi, danas je sa pomoćnikom gradonačelnika obavljen obilazak lokacije koja je planirana za izgradnju ambulante u Simin Hanu.

Prema dostupnim informacijama, projekat izgradnje ambulante upućen je na federalni nivo, gdje je dogovorena podrška, nakon čega bi mogla uslijediti realizacija ovog dugo očekivanog projekta.

Nova ambulanta planirana je na prostoru sadašnje autobuske stanice. Osim zdravstvene ustanove, predviđeni su i prostori za potrebe Mjesne zajednice Simin Han, apoteka, kao i stambene jedinice za socijalno stanovanje. Prema trenutno dostupnim informacijama, planirana je izgradnja oko 50 stambenih jedinica.

Predsjednik NL Sloboda i vijećnik Gradskog vijeća Tuzla Senad Mehmedinović naveo je da su dosadašnji sastanci i aktivnosti počeli davati konkretne rezultate, te da će se nastaviti raditi na projektima koji su važni za građane Simin Hana.

Uz projekat ambulante, navedeno je i da su završene potrebne dozvole za realizaciju projekta rješavanja dugogodišnjeg problema naponske mreže u Simin Hanu. Time je napravljen važan korak ka stabilnijem i kvalitetnijem snabdijevanju električnom energijom.

Na ovaj problem ranije su ukazivali i građani Simin Hana, koji su kroz zajedničko djelovanje i mirne proteste tražili njegovo rješavanje. Njihove zahtjeve podržao je Klub vijećnika NL Sloboda, koji je inicirao održavanje vanredne sjednice, nakon čega su pokrenuti konkretniji koraci.

Podršku ovim inicijativama, kroz sastanke i zagovaranje realizacije projekata, pružio je i kantonalni zastupnik Smajo Mandžić.