Građani naselja Simin Han: Aparati nam crkavaju svakodnevno

Građani naselja Simin Han već više od deset godina suočavaju se sa problemima u isporuci električne energije, upozoravajući da se ne radi samo o čestim prekidima struje, već i o hronično niskom naponu koji, prema njihovim navodima, često iznosi oko 160 volti umjesto propisanih 220.

U dopisu koji je stigao redakciji, stanovnici ovog tuzlanskog naselja navode da takvi uslovi direktno dovode do kvarova i trajnih oštećenja kućanskih aparata. Posebno ističu probleme sa bojlerima, perilicama rublja i drugom tehničkom opremom, čiji se vijek trajanja znatno skraćuje, a troškovi popravki i zamjene postaju svakodnevica.

Građani naglašavaju da su se u proteklim godinama više puta obraćali nadležnim institucijama, uključujući elektrodistribuciju i elektroprivredu, te da su podnosili prijave i žalbe, ali bez konkretnih i trajnih rješenja. Kako navode, povremene intervencije nisu donijele poboljšanje, a problemi se redovno ponavljaju.

Zbog dugogodišnjeg ignorisanja, stanovnici Simin Hana smatraju da je kvalitet života u naselju ozbiljno narušen. Upozoravaju da nestabilno napajanje električnom energijom predstavlja i potencijalni sigurnosni rizik, posebno za domaćinstva sa djecom, starijim osobama i bolesnicima koji koriste električne uređaje.

Građani se nadaju da će javno ukazivanje na ovaj problem potaknuti nadležne da konačno reaguju i osiguraju stabilnu i kvalitetnu isporuku električne energije, kakva je zagarantovana svim potrošačima.