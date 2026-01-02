Građani naselja Simin Han: Aparati nam crkavaju svakodnevno

RTV SLON

Građani naselja Simin Han već više od deset godina suočavaju se sa problemima u isporuci električne energije, upozoravajući da se ne radi samo o čestim prekidima struje, već i o hronično niskom naponu koji, prema njihovim navodima, često iznosi oko 160 volti umjesto propisanih 220.

U dopisu koji je stigao redakciji, stanovnici ovog tuzlanskog naselja navode da takvi uslovi direktno dovode do kvarova i trajnih oštećenja kućanskih aparata. Posebno ističu probleme sa bojlerima, perilicama rublja i drugom tehničkom opremom, čiji se vijek trajanja znatno skraćuje, a troškovi popravki i zamjene postaju svakodnevica.

Građani naglašavaju da su se u proteklim godinama više puta obraćali nadležnim institucijama, uključujući elektrodistribuciju i elektroprivredu, te da su podnosili prijave i žalbe, ali bez konkretnih i trajnih rješenja. Kako navode, povremene intervencije nisu donijele poboljšanje, a problemi se redovno ponavljaju.

Zbog dugogodišnjeg ignorisanja, stanovnici Simin Hana smatraju da je kvalitet života u naselju ozbiljno narušen. Upozoravaju da nestabilno napajanje električnom energijom predstavlja i potencijalni sigurnosni rizik, posebno za domaćinstva sa djecom, starijim osobama i bolesnicima koji koriste električne uređaje.

Građani se nadaju da će javno ukazivanje na ovaj problem potaknuti nadležne da konačno reaguju i osiguraju stabilnu i kvalitetnu isporuku električne energije, kakva je zagarantovana svim potrošačima.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Dio građana Tuzle posljednju noć u ovoj godini dočekuje bez električne...

BiH

Proizvodnja struje iz obnovljivih izvora bilježi snažan rast u BiH

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Mladić skočio sa zgrade nakon smrti djevojke

Vijesti

Nadzor na granicama: Šta putnike čeka od 2026. i zašto su gužve sve veće

Tuzla i TK

Tuzla servis: Preko 300 zdravstvenih usluga Službe hitne medicinske pomoći

Magazin

Zimska depresija ili samo umor od praznika

BiH

Stiže nagla promjena vremena: Evo kada nas očekuju snježne padavine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]