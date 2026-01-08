Sazvana sjednica GV Tuzla: Mještani Simin Hana bi mogli dobiti trafostanicu

Više od stotinu mještana tuzlanskog naselja Simin Han izašlo je početkom sedmice na mirne proteste zbog dugogodišnjih problema s isporukom električne energije.

Građani su nakratko blokirali saobraćajnicu, tražeći trajno rješenje za česte prekide struje i hronično nizak napon koji, kako tvrde, često iznosi samo oko 160 volti umjesto propisanih 220, što oštećuje kućanske aparate.

Protesti su rezultirali prikupljanjem potpisa 16 vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzle.

Sjednica je zakazana za četvrtak, 15. januara 2026. godine, u 16:00 sati, a na dnevnom redu biće razmatranje Odluke Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KBTS 10(20)/0,4 kV „Simin Han 1“ sa priključnim srednjenaponskim vodom.

Instalacijom ovog uređaja, prema planu, naselje će dobiti stabilniji napon i pouzdanu isporuku električne energije, što bi trebalo spriječiti kvarove i trajna oštećenja kućanskih aparata, te znatno poboljšati kvalitet života mještana.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da Gradska uprava ulaže napore za rješavanje ovog kompleksnog problema, uzimajući u obzir imovinsko-pravne odnose na lokaciji predviđenoj za trafostanicu.