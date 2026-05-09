Planirana rekonstrukcija važne dionice puta u TK, milion KM za obnovu

Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-458 Simin Han – Gornja Tuzla – Površnice.

Radovi su planirani na dionici Most na čaršiji – skretanje za Kovačicu, od stacionaže km 0+950 do km 1+950, u dužini od oko jednog kilometra. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.059.828,50 KM.

Prema tenderskoj dokumentaciji, rekonstrukcija obuhvata pripremne i geodetske radove, uklanjanje postojećih kolovoznih konstrukcija, zemljane radove, izgradnju nove kolovozne konstrukcije, odvodnjavanje, sanaciju klizišta, zanatske radove, te postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije.

Projektom je predviđeno i uređenje sistema odvodnje, uključujući izradu drenaže, propusta, šahtova i kanalizacije, kao i radove na stabilizaciji klizišta. Planirana je ugradnja novih asfaltnih slojeva, ivičnjaka, bankina, sigurnosnih ograda, te horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena, uz planirano provođenje e-aukcije. Nabavka nije podijeljena na lotove.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 2. juni 2026. godine, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je istog dana do 11 sati.

