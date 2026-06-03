Uvedena nova autobuska linija za Gornju Tuzlu

Građanima Gornje Tuzle od sada je dostupna nova autobuska linija 52, koja će olakšati svakodnevna putovanja prema gradu i drugim dijelovima Tuzle.

Pored postojeće linije 15, koja saobraća na relaciji Gornja Tuzla – Siporeks, uvedena je i linija 52 na relaciji Kovačica – Gornja Tuzla – Brčanska Malta – Paša Bunar. Time su stanovnicima ovog područja omogućene dodatne opcije javnog linijskog prevoza.

Iz GIPS-a navode da putnici na zvaničnoj stranici ovog preduzeća, osim redova vožnje, mogu pratiti i trenutno kretanje autobusa za svaku liniju. Ova mogućnost građanima omogućava da u realnom vremenu vide gdje se autobus nalazi i jednostavnije planiraju svoje putovanje.

Red vožnje za liniju 15 Gornja Tuzla – Siporeks, kao i za liniju 52 Kovačica – Gornja Tuzla – Brčanska Malta – Paša Bunar, dostupan je na stranici GIPS-a.

Građani se pozivaju da se upoznaju s redovima vožnje i koriste mogućnost praćenja autobusa uživo, kako bi lakše organizovali svakodnevne obaveze.