Uvedena linija Aerodrom Tuzla – Tuzla: Putnicima olakšan dolazak do grada

Linija Aerodrom Tuzla – Tuzla prvi put je uvrštena u sistem redovnog kantonalnog javnog prijevoza, a o ovoj inicijativi smo ranije pisali, čime će putnici dobiti jednostavniju i pristupačniju vezu između Međunarodnog aerodroma Tuzla i grada.
Nova usluga uspostavljena je nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i grupe kompanija Junuzović Kopex te Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla.
Prijevoz na kantonalnim linijama počinje od danas, 15. juna, a prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će sedam miliona KM, namijenjenih sufinansiranju javnog prijevoza na području kantona.
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Posebnu pažnju građana i putnika privukla je upravo linija Aerodrom Tuzla – Tuzla, s obzirom na to da su putnici do sada pri dolasku ili odlasku s aerodroma najčešće koristili taksi prijevoz ili vlastita vozila.
Uvođenje ove autobuske veze trebalo bi olakšati kretanje domaćim i stranim putnicima, ali i poboljšati dostupnost aerodroma, koji predstavlja važnu putnu tačku za Tuzlanski kanton i širu regiju.
Ranije su postojali pokušaji uspostavljanja autobuske linije između Aerodroma Tuzla i grada, ali dogovori s prevoznicima nisu dali očekivane rezultate. Sada je ova tema ponovo aktuelizirana kroz novi model kantonalnog javnog prijevoza.
Osim linije Aerodrom Tuzla – Tuzla, u mrežu kantonalnog prijevoza uključene su i relacije Kladanj – Tuzla te Čelić – Tuzla, koje se također prvi put uvode u redovan sistem kantonalnih linija.
Prema novom cjenovniku, pojedinačna karta u Tuzli koštat će 1,50 KM, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,50 KM. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 KM, a za povlaštene kategorije 30 KM.
Nadležni očekuju da će novi sistem javnog prijevoza doprinijeti boljoj povezanosti općina i gradova u Tuzlanskom kantonu, te građanima omogućiti lakše i povoljnije svakodnevno kretanje.