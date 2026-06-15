Uvedena linija Aerodrom Tuzla – Tuzla: Putnicima olakšan dolazak do grada

Linija Aerodrom Tuzla – Tuzla prvi put je uvrštena u sistem redovnog kantonalnog javnog prijevoza, a o ovoj inicijativi smo ranije pisali, čime će putnici dobiti jednostavniju i pristupačniju vezu između Međunarodnog aerodroma Tuzla i grada.

Nova usluga uspostavljena je nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i grupe kompanija Junuzović Kopex te Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla.

Prijevoz na kantonalnim linijama počinje od danas, 15. juna, a prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će sedam miliona KM, namijenjenih sufinansiranju javnog prijevoza na području kantona.

Posebnu pažnju građana i putnika privukla je upravo linija Aerodrom Tuzla – Tuzla, s obzirom na to da su putnici do sada pri dolasku ili odlasku s aerodroma najčešće koristili taksi prijevoz ili vlastita vozila.

Uvođenje ove autobuske veze trebalo bi olakšati kretanje domaćim i stranim putnicima, ali i poboljšati dostupnost aerodroma, koji predstavlja važnu putnu tačku za Tuzlanski kanton i širu regiju.

Ranije su postojali pokušaji uspostavljanja autobuske linije između Aerodroma Tuzla i grada, ali dogovori s prevoznicima nisu dali očekivane rezultate. Sada je ova tema ponovo aktuelizirana kroz novi model kantonalnog javnog prijevoza.

Osim linije Aerodrom Tuzla – Tuzla, u mrežu kantonalnog prijevoza uključene su i relacije Kladanj – Tuzla te Čelić – Tuzla, koje se također prvi put uvode u redovan sistem kantonalnih linija.

Prema novom cjenovniku, pojedinačna karta u Tuzli koštat će 1,50 KM, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,50 KM. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 KM, a za povlaštene kategorije 30 KM.

Nadležni očekuju da će novi sistem javnog prijevoza doprinijeti boljoj povezanosti općina i gradova u Tuzlanskom kantonu, te građanima omogućiti lakše i povoljnije svakodnevno kretanje.