Inicijativa za autobusnu liniju između Tuzle i Aerodroma Tuzla ide pred nadležno ministarstvo

Vijećnica Gradskog vijeća Tuzla Svjetlana Kakeš ukazala je na problem nepostojanja organizovanog javnog autobusnog prevoza između Međunarodnog aerodroma Tuzla i centra grada, navodeći da je riječ o jednom od rijetkih aerodroma bez takve vrste veze sa urbanim područjem.

Kako je objavila na svom Facebook profilu, na slabosti u povezivanju aerodroma sa gradom ukazuje i Studija javnog prevoza putnika na području Tuzlanskog kantona iz decembra 2025. godine. U dijelu dokumenta koji se odnosi na identifikovane probleme navodi se loša intermodalna povezanost, odnosno slaba veza s aerodromom i željezničkom stanicom. Istovremeno, u prijedlogu mreže kantonalnih linija, prema njenim navodima, nije predložena posebna linija koja bi povezivala Aerodrom Tuzla sa Autobusnom stanicom u Tuzli, iako je taj nedostatak prethodno evidentiran.

Kakeš podsjeća da su izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, usvojenim na januarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, otvorene mogućnosti da Kanton sufinansira pojedine linije međugradskog linijskog prevoza. Time su, kako navodi, stvoreni i zakonski i finansijski uslovi za uspostavljanje redovne autobusne linije na relaciji Tuzla, Aerodrom Tuzla, Tuzla.

Prema njenoj ocjeni, uvođenje takve linije olakšalo bi organizaciju putovanja, smanjilo dodatne troškove putnicima i doprinijelo kvalitetu usluga koje aerodrom pruža korisnicima. Smatra da bi, uz prilagođen red vožnje, autobusna veza mogla odgovoriti stvarnim potrebama putnika i omogućiti bržu i pristupačniju vezu između aerodroma i grada, kako za građane Tuzle tako i za posjetioce i putnike koji dalje nastavljaju putovanje prema drugim gradovima.

Najavila je da će na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla iskoristiti vijećničko pravo i uputiti zvaničnu inicijativu Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, u kojoj će detaljnije obrazložiti potrebu uspostavljanja redovne autobusne linije između Tuzle i Aerodroma Tuzla.