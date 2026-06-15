Antonio Tomić preuzeo dužnost generalnog sekretara Olimpijskog komiteta BiH

Antonio Tomić zvanično je preuzeo dužnost generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, nakon što je danas u prostorijama OK BiH potpisan menadžerski ugovor.

Ugovor je s novoizabranim generalnim sekretarom potpisao predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić, čime je Tomić preuzeo rukovođenje stručnom službom ove institucije.

Komšić je tom prilikom istakao da olimpijske institucije, u skladu sa savremenim potrebama sportskog sistema, povremeno trebaju kadrovska osvježenja, uz fokus na modernizaciju, fleksibilnost i samoodrživost sistema.

Čestitao je Tomiću na izboru, a zahvalnost je uputio dosadašnjem generalnom sekretaru Saidu Fazlagiću, koji je tokom prethodna tri mandata, kako je navedeno, pokrenuo brojne procese i postavio temelje za dalji razvoj Olimpijskog komiteta BiH.

Novoizabrani generalni sekretar Antonio Tomić zahvalio je na ukazanom povjerenju, poručivši da će raditi na unapređenju funkcionisanja institucije i jačanju podrške bosanskohercegovačkom sportu.

Naglasio je da će jedan od prioriteta biti stvaranje kvalitetne radne i međuljudske atmosfere među zaposlenima, kao i efikasniji rad stručne službe u skladu s odlukama i smjernicama organa Olimpijskog komiteta BiH.

Tomić je poručio da će biti otvoren za saradnju sa svima koji žele doprinijeti napretku bh. sporta, a kao ključne ciljeve izdvojio je povećanje broja sportista, sportistkinja i ekipa Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama i drugim velikim višesportskim takmičenjima, te stvaranje uslova za osvajanje olimpijskih medalja.

Imenovanje Antonija Tomića označeno je kao početak novog perioda u radu Olimpijskog komiteta BiH, s naglaskom na modernizaciju rada, jačanje institucionalnih kapaciteta i stvaranje boljih uslova za razvoj sporta i ostvarivanje vrhunskih rezultata na međunarodnoj sceni.