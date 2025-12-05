Dom zdravlja Tuzla demantira glasine: Ambulanta Simin Han radi redovno

Dom zdravlja Tuzla saopćio je da ambulanta u Simin Hanu radi bez prekida te da su informacije o njenom zatvaranju i premještanju kartona pacijenata netačne.

Kako navode, kratkotrajni problem sa zagrijavanjem objekta pojavio se 3. decembra, ali je Tehnička služba isti dan otklonila kvar i vratila grijanje na uobičajeni režim, zbog čega rad ambulante nijednog trenutka nije bio doveden u pitanje.

Iz Doma zdravlja poručuju da širenje dezinformacija može izazvati nepotrebnu zabrinutost među pacijentima te naglašavaju da bi, u slučaju bilo kakvih privremenih izmjena u radu ambulante, građani bili blagovremeno obaviješteni.

Ujedno apeluju da se korisnici zdravstvenih usluga informišu isključivo putem provjerenih izvora i nastave koristiti usluge ambulante bez bojazni.