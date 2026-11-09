Pacijenti u Sanskom Mostu ostali bez dijalize: Ugroženo zdravlje 13 osoba

Adin Jusufović
pacijenti hemodijaliza Simin han

Pacijenti u Sanskom Mostu ponovo su ostali bez dijalize, uprkos ranijim obećanjima da će problem njihovog liječenja biti riješen.

Prema upozorenju Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, 13 pacijenata već dva dana nije primilo neophodnu terapiju, što može ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje i život.

Iz Udruženja navode da je riječ o dugotrajnom problemu koji ni nakon brojnih upozorenja nije riješen. Pacijenti, koji se redovno dijaliziraju u Dijaliznom centru Prijedor, jutros ponovo nisu mogli pristupiti terapiji.

Zbog nastale situacije okupili su se ispred Hitne pomoći, odnosno Doma zdravlja u Sanskom Mostu, kako bi mirnim putem ukazali na probleme s kojima se suočavaju.

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Prema navodima Udruženja, umjesto pronalaženja hitnog rješenja, na mjesto okupljanja pacijenata upućena je policija.

Iz Udruženja su oštro kritikovali takvu reakciju, ističući da se radi o teško oboljelim osobama kojima je redovna dijaliza neophodna za održavanje života.

Upozoravaju da svako dodatno odgađanje terapije povećava zdravstvene rizike za 13 pacijenata koji zavise od ovog oblika liječenja.

Od nadležnih institucija traže hitno rješenje

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH pozvalo je Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni fond solidarnosti, Vladu Unsko-sanskog kantona i kantonalno Ministarstvo zdravstva da hitno osiguraju nastavak liječenja.

Smatraju da nadležne institucije snose odgovornost za omogućavanje kontinuirane zdravstvene zaštite te upozoravaju na moguće teške posljedice ukoliko pacijenti ne budu pravovremeno uključeni na dijalizu.

Prema informacijama Udruženja, svih 13 pacijenata redovno se liječi u Dijaliznom centru Prijedor, u Republici Srpskoj.

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