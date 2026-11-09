Kada bi mogao biti naredni popis stanovništva u BiH?

Popis stanovništva u BiH neće biti održan 2027. godine, prema procjenama nadležnih statističkih institucija, a novi bi mogao uslijediti tek 2031. godine.

Bosna i Hercegovina već 13 godina koristi podatke posljednjeg popisa, iako su se u međuvremenu dogodile značajne demografske promjene, uključujući iseljavanje stanovništva.

Iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine upozoravaju da je za organizaciju novog popisa neophodno ispuniti niz političkih, zakonskih i finansijskih uslova, zbog čega njegovo provođenje naredne godine nije realno.

Lejla Aganović, stručna savjetnica za odnose s javnošću Agencije za statistiku BiH, izjavila je za Nezavisne novine da su za realizaciju popisa potrebni politički i institucionalni dogovor, odgovarajući zakonski okvir i osigurana finansijska sredstva.

Prema njenim riječima, naredni evropski popisni ciklus planiran je za 2030. i 2031. godinu, a savremene međunarodne preporuke sve više se oslanjaju na administrativne evidencije stanovništva i njihovu kombinaciju s tradicionalnim popisivanjem.

Popis stanovništva u BiH zahtijeva dugotrajne pripreme

Da novi popis nije moguće organizovati u kratkom roku, potvrđuju i iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Ognjen Ignjić, stručni savjetnik za međunarodne projekte i saradnju, naveo je da priprema i provođenje tako zahtjevnog statističkog istraživanja podrazumijevaju brojne aktivnosti koje nije moguće završiti tokom 2027. godine.

Organizacija popisa zahtijeva donošenje zakona, utvrđivanje popisnih pitanja, izradu metodologije, osiguravanje novca i pripremu terenskog rada.

Prema ranijem odgovoru Vijeća ministara BiH na poslaničko pitanje Rejhane Dervišević, među potrebnim aktivnostima su izrada karata za približno 25.000 popisnih krugova i provođenje probnog popisa kojim bi se testirala predviđena rješenja.

Nadležne institucije trebale bi postići saglasnost o svim ključnim pitanjima prije donošenja zakona kojim bi se uredilo novo popisivanje stanovništva.

Stručnjaci upozoravaju da podaci iz 2013. više nisu pouzdani

Demograf Aleksandar Majić smatra da je provođenje novog popisa neophodno jer postojeći podaci više ne pružaju dovoljno preciznu sliku stanovništva Bosne i Hercegovine.

Kako je izjavio za Nezavisne novine, statistički podaci stariji od deset godina u demografskom smislu gube upotrebnu vrijednost, posebno u zemljama s izraženim migracijama i iseljavanjem stanovništva.

Majić naglašava potrebu uspostavljanja registra stanovništva koji bi omogućio preciznije praćenje broja stanovnika i demografskih promjena između dva popisa.

Prema njegovoj ocjeni, naredni popis bilo bi najbolje organizovati 2031. godine, u skladu s evropskim popisnim ciklusom.

Koliko stanovnika danas ima Bosna i Hercegovina?

Posljednji popis stanovništva u BiH proveden je 2013. godine, kada je evidentirano 3.531.159 stanovnika.

Od tada su se demografske prilike značajno promijenile, ali bez novog popisa nije moguće precizno utvrditi koliko ljudi danas živi u zemlji.

Nedostatak ažurnih podataka otežava planiranje javnih politika, obrazovanja, zdravstvenih usluga, infrastrukture i raspodjele javnih sredstava.

Popis stanovništva u BiH mogao bi tako biti proveden tek 18 godina nakon prethodnog, ukoliko nadležne institucije postignu dogovor i osiguraju potrebne uslove za njegovo održavanje 2031. godine.