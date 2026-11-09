U Tuzlanskom kantonu oduzeto 2.502 komada odjeće vrijedne 140.800 KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH privremeno je oduzela 2.502 komada hlača poznatih svjetskih robnih marki, čija se vrijednost procjenjuje na približno 140.800 KM.

Roba je pronađena na području Regionalnog centra Tuzla tokom nastavka operativne akcije „TEX“, a za nju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Akciju su proveli službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja, Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Tuzla, nakon što su došli do operativnih saznanja o mogućim nepravilnostima u poslovanju dva pravna lica.

Tokom kontrola provjeravali su promet robe i dokumentaciju o njenom porijeklu, pri čemu je otkrivena veća količina odjeće stranog porijekla bez odgovarajućih dokaza o zakonitom prometu.

U akciji TEX oduzete hlače namijenjene daljnjoj prodaji

Prema informacijama Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pronađene su ukupno 2.502 hlače s oznakama poznatih svjetskih brendova, koje su bile namijenjene daljnjoj prodaji.

Budući da za robu nije bila dostupna potrebna dokumentacija, službenici su je privremeno oduzeli. Ukupna procijenjena vrijednost zaplijenjenog tekstila iznosi oko 140.800 KM.

Iz UIO BiH saopćeno je da su zbog utvrđenih nepravilnosti protiv odgovornih preduzete mjere i radnje predviđene zakonom.

UIO BiH poziva građane da prijave nelegalnu trgovinu

Uprava za indirektno oporezivanje BiH ponovo je pozvala građane da prijave sve slučajeve nelegalne trgovine, kao i sumnje na poreznu ili carinsku utaju.

Prijave se mogu podnijeti putem besplatne otvorene linije 080 02 06 07, a iz UIO naglašavaju da su svi pozivi anonimni.