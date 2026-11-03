Slon saznaje: Dojava o bombi u školi u Gradačcu

Sve škole na području Gradačca danas su evakuisane nakon dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, potvrđeno je za RTV Slon iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako su naveli iz policije, Policijskoj stanici Gradačac prijavljeno je da je jedna od škola zaprimila e-mail poruku u kojoj se navodi da je postavljena eksplozivna naprava.

Postupajući prema predviđenim procedurama, policija je evakuisala sve škole na području grada.

Na terenu su policijski službenici i istražitelji, kao i ekipe za kontradiverzionu zaštitu MUP-a TK, koje obavljaju potrebne provjere. O događaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a uviđajne radnje su u toku.